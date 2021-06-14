Судя по видео, опубликованному 14 июня, заданный накануне темп в подготовке к матчу болельщики Польши не снижали: пассажиры метро могли почувствовать себя на фанатском секторе варшавского стадиона, не поднимаясь наверх.
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У стадиона веселье продолжилось, болельщики, разукрашенные в боевые цвета, пели то, что им и положено петь. Красно-белые польские цвета явно преобладали. «Найти словака — та еще задача», — передал фотокорреспондент.
На этом фоне несколько сиротливо смотрится фан-зона на Конюшенной площади, куда теперь впускают строго в надетой маске.
Матч группового этапа между Польшей и Словакией начался 14 июня в 19 часов. Накануне «Фонтанка» рассказывала, что приглядывать за своими болельщиками несколько стран прислали в Петербург свои полицейские мини-десанты. За тем, как поляки осваивали улицу Рубинштейна, следили их соотечественники в форме, все прошло без эксцессов.