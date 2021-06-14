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Короны, перформанс в метро и скучная фан-зона. Как Польша и Словакия доехали в Петербурге до футбола

Болельщики сборной Польши устроили перформанс в петербургском метро

К матчу между сборными Польши и Словакии в Петербурге болельщики команд подошли в карнавальном настроении. В метро разливают то, что разливать нельзя, на лицо наносят то, что представить сложно.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Судя по видео, опубликованному 14 июня, заданный накануне темп в подготовке к матчу болельщики Польши не снижали: пассажиры метро могли почувствовать себя на фанатском секторе варшавского стадиона, не поднимаясь наверх.

OFNEWS / Новости Околофутбола / telegram

У стадиона веселье продолжилось, болельщики, разукрашенные в боевые цвета, пели то, что им и положено петь. Красно-белые польские цвета явно преобладали. «Найти словака — та еще задача», — передал фотокорреспондент.

Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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На этом фоне несколько сиротливо смотрится фан-зона на Конюшенной площади, куда теперь впускают строго в надетой маске.

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Матч группового этапа между Польшей и Словакией начался 14 июня в 19 часов. Накануне «Фонтанка» рассказывала, что приглядывать за своими болельщиками несколько стран прислали в Петербург свои полицейские мини-десанты. За тем, как поляки осваивали улицу Рубинштейна, следили их соотечественники в форме, все прошло без эксцессов.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

265036642
Короче, поляки получили красную и продули. Все уходим из центра.
f0ntan
И они все ездят бесплатно? Я тоже хочу ездить бесплатно. У них в метро на входе в метро что-нибудь проверяют, пуская их зайцами? Или достаточно кричать не по-русски? Если достаточно лишь иностранного говора, так я тоже могу закосить и говорить не по-русски, чтобы в метро ездить зайцем
syshsun
Да пусть гуляют,ведь они же все в масках в метро,
Ведь в масках же?
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