В Петербург прибывает мини-десант полицейских из еще двух европейских стран

Еще две страны-участницы Евро-2020 делегировали своих силовиков в помощь сотрудникам полиции Петербурга для обеспечения порядка во время турнира и работы с иностранными болельщиками.
Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, к 16 июня в городе ждут шестерых сотрудников полиции Финляндии. В среду сборная этой страны будет играть в групповом матче со сборной России. Вслед за ними в Северную столицу прибудут пятеро представителей силового блока Швеции. 18 июня шведы в Петербурге играют с командой Словакии.
Необычные полицейские патрули в Петербурге заметили накануне. Вместе с сотрудниками ГУ МВД Петербурга центр города патрулировали поляки. Делегация иностранцев была не велика — всего шесть человек. Но она должна помочь российским коллегам проконтролировать поведение славящихся своей агрессивностью польских футбольных фанатов, которых к матчу со Словакией (состоится сегодня, 14 июня) ждут аж несколько тысяч.
Также в Петербург работать приехали три бельгийца и два сотрудника из Словакии.