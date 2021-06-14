В Петербург прибывает мини-десант полицейских из еще двух европейских стран

Еще две страны-участницы Евро-2020 делегировали своих силовиков в помощь сотрудникам полиции Петербурга для обеспечения порядка во время турнира и работы с иностранными болельщиками.



Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, к 16 июня в городе ждут шестерых сотрудников полиции Финляндии. В среду сборная этой страны будет играть в групповом матче со сборной России. Вслед за ними в Северную столицу прибудут пятеро представителей силового блока Швеции. 18 июня шведы в Петербурге играют с командой Словакии.