Патруль, состоящий из российских и польских полицейских, очевидцы засняли неподалеку от Спаса на Крови 13 июня. Появление в городе иностранной полиции не случайность, любители футбола из Польши известны как одни из самых агрессивных в Европе.

По данным «Фонтанки», всего в городе шесть поляков-полицейских. Но они не единственные, кто решил «посторожить» своих или от своих. Также в Петербург работать приехали три бельгийца и два сотрудника из Словакии.



Первый матч с участием Польши пройдет в Петербурге уже завтра, 14 июня. Ожидается, что приедет несколько тысяч фанатов. Сборная сыграет против команды Словакии.

