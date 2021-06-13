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На помощь петербургской полиции прилетел европейский «мини-десант». Присматривать за своими будут поляки, бельгийцы и словаки

Полиция трех иностранных государств прилетела в Петербург

На центральных улицах Петербурга накануне матча Польша — Словакия можно увидеть сотрудников полиции обеих стран. Всего в Северной столице 11 иностранных правоохранителей.

Патруль, состоящий из российских и польских полицейских, очевидцы засняли неподалеку от Спаса на Крови 13 июня. Появление в городе иностранной полиции не случайность, любители футбола из Польши известны как одни из самых агрессивных в Европе.

Фото: скриншот с сайта vk.com
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По данным «Фонтанки», всего в городе шесть поляков-полицейских. Но они не единственные, кто решил «посторожить» своих или от своих. Также в Петербург работать приехали три бельгийца и два сотрудника из Словакии.

Первый матч с участием Польши пройдет в Петербурге уже завтра, 14 июня. Ожидается, что приедет несколько тысяч фанатов. Сборная сыграет против команды Словакии.

Фото: скриншот с сайта vk.com

В 2012 году перед матчем Евро-2012 Польша — Россия в центре Варшавы местные фанаты напали на колонну россиян, в которой проходило порядка 5 тыс. человек, в числе которых были и петербуржцы. В ходе нападения десятки человек получили ранения. Сотни болельщиков были арестованы. При этом власти Польши официально подтвердили, что зачинщиками драки стали именно польские любители футбола. В 2013 году уже финской полиции пришлось применить слезоточивый газ против футбольных болельщиков из Польши после матча в Вантаа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

igoruha
К польским фанатам будет нулевая терпимость со стороны правоохранителей. Это уже известно.
Random_spb
Да хорошо бы полностью заменить наше никчемную полицию, которые даже на Дворцовой незаконной торговли не видят, чехами и австрийцами.
265107892
6-й флот на день ВМФ не планируется?
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