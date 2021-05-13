На Петербург надвигается околофутбольная угроза из Польши. Что известно о чемпионате Европы за месяц до турнира

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться









Петербург неожиданно получил еще три матча турнира. При этом до сих пор непонятна ситуация с иностранными болельщиками, но чиновники планируют встречать новых гостей из-за рубежа с размахом. Главное, чтобы не произошло, как на матче Польша — Россия на Евро-2012.

Иностранные болельщики

На сегодняшний день это главный вопрос для петербургской части турнира. За месяц до старта Евро-2020 (а турнир до сих пор так называется, хотя перенесен на 2021-й) нет никакой определенности по этому поводу. Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин во всех интервью «выражает оптимизм», но все слишком сложно, потому что согласование проходит сразу в нескольких государственных органах.



«В настоящее время идет согласование соответствующих документов в правительстве. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время мы увидим положительное решение. Никаких сигналов о том, что будет неблагоприятное решение, мы не получали. Поэтому в ближайшее время сможем обнародовать хорошие новости», — говорил Сорокин 24 апреля.

6 мая в интервью «Спорт-Экспрессу» Сорокин вновь заявил, что «ситуация развивается позитивно» и на днях будут подписаны документы, регламентирующие допуск иностранных болельщиков.

Новые матчи в Петербурге, новые угрозы

Пока чиновники думают, ситуация стала только взрывоопаснее. Из-за того, что Дублин не предоставил УЕФА гарантии по допуску болельщиков на трибуны, три матча, изначально запланированные в столице Ирландии, были отданы Петербургу. Это Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Обновленный график матчей смотрите здесь.



То есть к десяткам тысяч финнов могут присоединиться поляки — одни из самых агрессивных фанатов в Европе. И встретятся они здесь со старыми знакомыми.

В 2012 году перед матчем Евро-2012 Польша — Россия в центре Варшавы местные фанаты напали на колонну россиян, в которой проходило порядка 5 тыс. человек, в числе которых были и петербуржцы. В ходе нападения десятки человек получили ранения. Сотни болельщиков были арестованы. При этом власти Польши официально подтвердили, что зачинщиками драки стали именно польские любители футбола. В 2013 году уже финской полиции пришлось применить слезоточивый газ против футбольных болельщиков из Польши после матча в Вантаа.

Власти Петербурга в лице губернатора Александра Беглова и вице-губернатора Бориса Пиотровского пока говорят, что проблем из-за дополнительных игр возникнуть не должно.

Третья фан-зона

И хотя по иностранным болельщикам еще ничего не понятно, к приезду новых фанатов уже вовсю готовятся. В апреле наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020 в Петербурге одобрил организацию третьей фан-зоны. Она позволит разгрузить ранее утвержденные площадки на Конюшенной и Дворцовой.

С 11 июня по 11 июля на Конюшенной площади будет работать Футбольная деревня, где можно будет посмотреть матчи турнира и провести время с семьей и друзьями. А зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади откроется для посетителей 2 июля и будет работать также 3, 6, 7 и 11 июля.



Открылись дополнительные центры выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для посещения Евро-2020 в России. К пункту на Невском проспекте, д. 48, добавился еще один на Приморском проспекте, 72, а также в Москве по адресу: Лужники, д. 24, стр. 4. График работы всех центров выдачи паспортов болельщика: вторник — воскресенье, с 11:00 до 20:00.

Напомним, что паспорт болельщика — это обязательный документ для всех зрителей матчей Евро-2020 в Петербурге. Fan ID оформляется бесплатно и однократно на все матчи.

Еще из важного — в Петербурге открылся музей «Квартира № 60», посвященный победе советских футболистов на первом чемпионате Европы в 1960 году. Арт-инсталляция располагается на Конюшенной площади, в районе Футбольной деревни.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

