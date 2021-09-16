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Финляндия опять продлевает ограничения на въезд из России

Министерство внутренних дел Финляндии анонсировало продление коронавирусных ограничений на границе, которые действовали до 19 сентября.

«Трансграничное движение ограничено до 10.10.2021», — сообщается 16 сентября в заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что решение связано с продолжающейся пандемией COVID-19. Достигнутый охват вакцинацией в самой республике оценивается как недостаточный.

«Риск перегрузки системы здравоохранения сохраняется», — добавили в МВД.

Накануне МИД Финляндии объявил о расширении приема заявлений на визы. Подать на шенген могут теперь россияне, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Суоми на срок не менее двух лет. При этом наличие визы не гарантирует попадание в Финляндию. На границе россиянам, если у них нет сертификата о вакцинации признанными в ЕС препаратами, придется предъявить результат ПЦР-теста. Другой вариант — пройти тестирование на границе и в Суоми.

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Комментарии (5)

yarg99
Пусть без туристов сидят
Dmm
или вакцинированы "правильными вакцинами" (не спутник)
Antuan Rokanten
А если я предъявлю результат пцр-теста, то меня пустят?
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