Финляндия опять продлевает ограничения на въезд из России

«Трансграничное движение ограничено до 10.10.2021», — сообщается 16 сентября в заявлении ведомства.



В министерстве добавили, что решение связано с продолжающейся пандемией COVID-19. Достигнутый охват вакцинацией в самой республике оценивается как недостаточный.



«Риск перегрузки системы здравоохранения сохраняется», — добавили в МВД.



Накануне МИД Финляндии объявил о расширении приема заявлений на визы. Подать на шенген могут теперь россияне, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Суоми на срок не менее двух лет. При этом наличие визы не гарантирует попадание в Финляндию. На границе россиянам, если у них нет сертификата о вакцинации признанными в ЕС препаратами, придется предъявить результат ПЦР-теста. Другой вариант — пройти тестирование на границе и в Суоми.

