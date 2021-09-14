Финляндия расширяет прием заявлений на визы. Обладателям истекшего «шенгена» приготовиться

Цель такого шага — снять нагрузку, которая может возникнуть при отмене всех ограничений на границе. По подсчетам финской стороны, всего просроченных виз оказалось почти полмиллиона.

«С 1 октября визовые центры начнут принимать заявления от двух новых групп заявителей: это те, кто собирается в деловую поездку, а также те, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Финляндией на срок не менее 2 лет», — заявил 14 сентября начальник консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен на пресс-конференции в Петербурге.

Туоминен заметил, что каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, поэтому нельзя дать «универсального ответа», на какой срок будут выдавать новую визу. Также сохраняется возможность того, что новым шенгеном так и не удастся воспользоваться до полного открытия границ. Продлевать эти визы финны не будут.



Новые послабления при этом не отменяют введенные ранее ограничения, которые продлили до 19 сентября. Туоминен подчеркнул, что выданная виза не является гарантией попадания в Суоми. Он также напомнил о необходимости соблюдать правила органов здравоохранения Суоми. На границе россиянам, если у них нет сертификата о вакцинации признанными в ЕС препаратами, придется предъявить результат ПЦР-теста из РФ. Другой вариант — пройти тестирование на границе и в Суоми.



Туоминен резюмировал, что Финляндия готовится к полному открытию границ, когда все россияне смогут подать заявления на визы.

