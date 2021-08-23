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Финляндия продлила ограничения для россиян до 19 сентября

Российские туристы не смогут попасть в соседнюю Финляндию как минимум до 19 сентября. Власти Суоми в очередной раз сдвинули потенциальную дату открытия границы.

«Решением правительства Финляндии ограничения на внешней границе сохраняются как минимум до 19 сентября 2021 года», — подтвердили «Фонтанке» 23 августа в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

Как и прежде, въехать в Суоми может лишь узкий круг лиц (в частности, владельцы недвижимости, родственники по неотложным семейным делам и т. д., подробнее — на сайте Погранслужбы).

«Коронавирус и его распространение продолжают создавать глобальный риск», — поясняют в дипмиссии.

Вакцинация «Спутником V», не одобренным Европейским агентством лекарственных средств, не является основанием для въезда.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Видать что-бы не мешали принимать беженцев из Сомали и Афганистана.
Piter Russo
Финляндии стоило бы закрыть себя на карантин вовсе.
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