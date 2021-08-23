Финляндия продлила ограничения для россиян до 19 сентября

Российские туристы не смогут попасть в соседнюю Финляндию как минимум до 19 сентября. Власти Суоми в очередной раз сдвинули потенциальную дату открытия границы.



«Решением правительства Финляндии ограничения на внешней границе сохраняются как минимум до 19 сентября 2021 года», — подтвердили «Фонтанке» 23 августа в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

Как и прежде, въехать в Суоми может лишь узкий круг лиц (в частности, владельцы недвижимости, родственники по неотложным семейным делам и т. д., подробнее — на сайте Погранслужбы).