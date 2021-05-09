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Финские СМИ: Правительство планирует запустить «Аллегро» на время Евро-2020

Власти Финляндии готовы запустить железнодорожное сообщение с Россией ради футбольных болельщиков

Правительство Финляндии намерено восстановить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу.

Поезд для финских болельщиков, которые хотят приехать в Петербург, будет безопаснее автобуса, считают власти соседней страны. Об этом сообщает 9 мая финский телеканал MTV.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи группового этапа финская сборная сыграет в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Учитывая, что команда Суоми впервые пробилась в групповой этап Евро, ожидаются десятки тысяч финских болельщиков. Проблема их логистики вызывает вопросы.

Правительство Финляндии примет решение по данному вопросу на пленарном заседании в среду, 12 мая. Помимо этого, власти обсудят снятие ограничений на границах со Швецией и Норвегией, а также разрешение на поездки в Европу.

ЕВРО-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. Его планируется провести в разных странах Европы с 11 июня по 11 июля. Готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим.

Петербург примет 4 игры. 12 июня сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии, начало в 21:00. Другие матчи ЕВРО-2020 в Петербурге: 16 июня — Финляндия — Россия, 21 июня — Финляндия — Бельгия, 2 июля — первый четвертьфинал.

Обновлённый календарь матчей смотрите на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Nat_May
Визу с билетом на аллегро дадут???
Franklin_Delano_Roosevelt
когда визы выдавать начнёте? дайте рыбки! =)
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