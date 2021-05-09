Финские СМИ: Правительство планирует запустить «Аллегро» на время Евро-2020

Поезд для финских болельщиков, которые хотят приехать в Петербург, будет безопаснее автобуса, считают власти соседней страны. Об этом сообщает 9 мая финский телеканал MTV.



Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи группового этапа финская сборная сыграет в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Учитывая, что команда Суоми впервые пробилась в групповой этап Евро, ожидаются десятки тысяч финских болельщиков. Проблема их логистики вызывает вопросы.

Правительство Финляндии примет решение по данному вопросу на пленарном заседании в среду, 12 мая. Помимо этого, власти обсудят снятие ограничений на границах со Швецией и Норвегией, а также разрешение на поездки в Европу.

