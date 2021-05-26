РЖД рассчитывают возобновить курсирование поездов «Аллегро» Санкт-Петербург — Хельсинки во время чемпионата Европы по футболу, сообщает 26 мая ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.
«Аллегро» может быть запущен в связи с чемпионатом по футболу в Санкт-Петербурге», — процитировало издание Белозерова. Один из подписчиков «Фонтанки» заметил, что на Финляндский вокзал уже перегнали один поезд.
Ранее уже появлялась информация о том, что правительство Финляндии готово запустить «Аллегро» на время Евро-2020. Однако сообщалось также, что представители компании-оператора железнодорожного сообщения Финляндии VR отрицали возможность запуска поезда на Евро-2020.
«Поезда «Аллегро» до Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы по футболу работать не будут. Однако VR готовится безопасно перевезти финскую сборную в Санкт-Петербург на специальном поезде», — говорили в компании.