FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Карета подана. Перед Евро-2020 на Финляндский вокзал перегнали поезд «Аллегро», курсирующий между Петербургом и Хельсинки

На Финляндский вокзал тепловозом притащили поезд «Аллегро»

РЖД рассчитывают возобновить курсирование поездов «Аллегро» Санкт-Петербург — Хельсинки во время чемпионата Европы по футболу, сообщает 26 мая ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

«Аллегро» может быть запущен в связи с чемпионатом по футболу в Санкт-Петербурге», — процитировало издание Белозерова. Один из подписчиков «Фонтанки» заметил, что на Финляндский вокзал уже перегнали один поезд.

Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор
ПоделитьсяПоделиться

Ранее уже появлялась информация о том, что правительство Финляндии готово запустить «Аллегро» на время Евро-2020. Однако сообщалось также, что представители компании-оператора железнодорожного сообщения Финляндии VR отрицали возможность запуска поезда на Евро-2020.

«Поезда «Аллегро» до Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы по футболу работать не будут. Однако VR готовится безопасно перевезти финскую сборную в Санкт-Петербург на специальном поезде», — говорили в компании.

Фото: Читатель «Фонтанки» Виктор

ранее по теме

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний