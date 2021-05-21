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Пассажирское сообщение с Финляндией не запустят до Евро-2020. Сборная страны приедет в Петербург на спецпоезде

Сборная Финляндии приедет на Евро-2020 в Петербург на спецпоезде

Для футболистов сборной Финляндии будет организован специальный поезд для поездки в Санкт-Петербург, где будет базироваться команда во время чемпионата Европы. При этом, как пишет 21 мая РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора железнодорожного сообщения Финляндии VR, пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией на регулярной основе не будет запущено к Евро-2020.

«Поезда Allegro до Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы по футболу работать не будут. Однако VR готовится безопасно перевезти финскую сборную в Санкт-Петербург на специальном поезде», — подчеркнули в компании.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Сборная Финляндии, помимо встречи с российской командой, проведет в Петербурге еще одну — 22 июня против Бельгии.

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