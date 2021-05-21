Пассажирское сообщение с Финляндией не запустят до Евро-2020. Сборная страны приедет в Петербург на спецпоезде

Для футболистов сборной Финляндии будет организован специальный поезд для поездки в Санкт-Петербург, где будет базироваться команда во время чемпионата Европы. При этом, как пишет 21 мая РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора железнодорожного сообщения Финляндии VR, пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией на регулярной основе не будет запущено к Евро-2020.



«Поезда Allegro до Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы по футболу работать не будут. Однако VR готовится безопасно перевезти финскую сборную в Санкт-Петербург на специальном поезде», — подчеркнули в компании.

