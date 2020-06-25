Глава МВД Финляндии: Туризм в Россию разрешат одним из последних

Министр внутренних дел Суоми во время посещения приграничного Кайнуу оценила обстановку с коронавирусом в соседних странах, призвав финнов пока не планировать поездки в Россию.



«Это не произойдет за минуту. Именно туризм [в Россию], безусловно, открывается последним. <...> Это будет обсуждаться правительством летом, а также на уровне Европейского Союза» — так 25 июня Мария Охисало ответила на вопрос YLE об открытии границ с восточным соседом.

По ее словам, финские власти следят за ситуацией с коронавирусом в России, которая оценивается финнами как «серьезная».