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25.06.2020 15:55
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Глава МВД Финляндии: Туризм в Россию разрешат одним из последних

Министр внутренних дел Суоми во время посещения приграничного Кайнуу оценила обстановку с коронавирусом в соседних странах, призвав финнов пока не планировать поездки в Россию.

«Это не произойдет за минуту. Именно туризм [в Россию], безусловно, открывается последним. <...> Это будет обсуждаться правительством летом, а также на уровне Европейского Союза» — так 25 июня Мария Охисало ответила на вопрос YLE об открытии границ с восточным соседом.

По ее словам, финские власти следят за ситуацией с коронавирусом в России, которая оценивается финнами как «серьезная».

Ранее Охисало заявила, что Финляндия намерена сохранить ограничения на границах с рядом стран, включая Россию. Министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто пообещал вернуться к вопросу открытия границ с РФ в середине июля.

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Комментарии (8)

mangup
Ох и сало? Хохлушка это натуральная, что всё и объясняет :))
prosto_5e4ce2877d5fb
В 5-миллионной Финляндии от коронавируса умерло триста с лишним человек - это несерьёзно.
В 150-миллионной России умерло около восьми с половиной тысяч - это серьёзно.
Вот такая нехитрая арифметика.
260786601
Никаких скреп у этих чухонцев !!! Только позавчера наш вождь объявил о победе над короновирусом и наградил значками, грамотами и обещаниями лучших.
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