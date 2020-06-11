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11.06.2020 12:59
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Россиянам стоит забыть о поездках в Финляндию еще на месяц. Суоми приоткрыла границы, но не с Россией

Финские власти объявили о частичном открытии границ со странами, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

«На российской границе сохраняются ограничения еще на месяц. Нам важно следить за ситуацией в России. Через месяц мы вернемся к вопросу [снятия ограничений]», — заявил 11 июня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции, которую транслировало издание Ilta-Sanomat.

Финляндия сохраняет внутренний пограничный контроль и с другими странами, при этом ослабив его для некоторых государств. «Ограничения остаются в силе до 14 июля. Однако с понедельника мы снимем контроль для <...> Норвегии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии и Литвы <...> Внешние границы [Финляндии] будут полностью открыты, а въезд граждан других стран будет разрешен только на более позднем этапе», — заявила министр внутренних дел Мария Охисало.

Она также подчеркнула, что критерием для снятия ограничений является ситуация с коронавирусом, чем рекомендуют руководствоваться и еврочиновники. Особое внимание глава МВД обратила на соседнюю Швецию. «Понимаю, что для людей это может быть грустно. <...> Верю, что ситуация в Швеции улучшится, и мы сможем снять ограничения. Пока этого не будет», — подчеркнула Охисало.

В начале мая власти прибалтийских стран договорились о взаимном открытии границ в рамках своего «туристического пузыря», куда пригласили и Финляндию. Глава МИД Суоми Пекка Хаависто приветствовал идею открытия границ с «ближайшими регионами», куда он отнес Прибалтику и Норвегию. Финские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что ограничения на въезд из России власти Суоми снимать пока не планируют. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, предположил, что границу с Суоми откроют до августа.

С начала пандемии в Финляндии выявили более 7 тысяч случаев заражения COVID-2019. Для борьбы с распространением вируса границы республики были закрыты с 19 марта.

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Комментарии (5)

VF812
жалею финнов, некому сплавить якобы сыры...
sektor7
Так чего, за хамоном мне не съездить получается?
Есть очень хочется.
67832738
У финов своя статистика. Вот и не открывают.
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