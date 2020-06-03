Дрозденко: Границу с Финляндией откроют до начала августа

Однако в другом ответе он был менее уверен с датами. Когда одна из пользователей не преминула пожаловаться, что сгорают визы и страховка на машину («зелёная карта»), Дрозденко всё же пообещал уточнить информацию: «Если страховка и визы до конца года, то есть шанс использовать. Я запрошу позицию Роспотребнадзора и МИДа по открытию границы».

Также глава региона заверил, что «если в стране пребывания не будет новых заболевших, то и карантин [по возвращении в Россию] проходить не надо».

Напомним, выезд из России c 30 марта 2020 года через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска закрыт. Авиасообщение ограничено, однако Finnair уже анонсировал открытие рейса Хельсинки — Петербург с июля. Автобусный перевозчик Ecolines надеется возобновить рейсы в Лаппеенранту и Хельсинки с середины июля. Ясности со снятием ограничений на международные поездки пока нет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян в наступающий курортный сезон провести отпуск внутри страны.



Финляндия закрыла границы 19 марта, в мае продлила ограничение до 14 июня, как и весь Евросоюз (для граждан третьих стран). До этой же даты пока приостановлен приём визовых заявлений. В представительстве ЕС в России «Фонтанке» рассказали, что решение о продлении или снятии этих мер пока не принято — всё зависит от развития эпидемиологической обстановки. Ранее МИД РФ также намекнул, что открытие границ с Евросоюзом произойдёт не раньше июля. Власти Финляндии официальной информации о снятии ограничений для туризма не давали.