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27.05.2020 17:32
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С момента закрытия границ Финляндии остались неосуществлёнными 13 млн поездок

За время пандемии и ограничений международного туризма пассажиропоток на границе с Россией упал на 94%, сообщает 27 мая Пограничняа охрана Финляндии.

С момента закрытия границ (19 мая) зафиксировано на 13 млн пересечений границы меньше, чем обычно за аналогичный период.

В соответствии с постановлением правительства Финляндии, ограничения на внешних рубежах и контроль на границах внутри Европы продлятся до 14 июня 2020 года. Их продлили до 14 мая. В то же время были ослаблены меры в отношении передвижения внутри Шенгена. В общей сложности Погранохрана зарегистрировала 113 000 пересечений границы, в то время как в обычное время средний показатель за неделю обычно составляет 1 310 200.

Ранее сообщалось, что регион Южная Карелия ежедневно теряет миллион евро из-за отсутствия трафика из России. Если ситуация продлится четыре месяца, компании в регионе недосчитаются 87 миллионов евро. Если ограничения сохранятся до конца года, это будет означать потерю 225 миллионов евро.

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Комментарии (3)

муматор
"ограничения на внешних рубежах и контроль на границах внутри Европы продлятся до 14 июня 2020 года. Их продлили до 14 мая." - переведите на нормальный язык.
syshsun
Не хорошо чужие деньги считать.Может Эстония раньше подсуетится и сырик с масликом оттуда потаранят.
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