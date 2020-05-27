С момента закрытия границ Финляндии остались неосуществлёнными 13 млн поездок

За время пандемии и ограничений международного туризма пассажиропоток на границе с Россией упал на 94%, сообщает 27 мая Пограничняа охрана Финляндии.



С момента закрытия границ (19 мая) зафиксировано на 13 млн пересечений границы меньше, чем обычно за аналогичный период.

В соответствии с постановлением правительства Финляндии, ограничения на внешних рубежах и контроль на границах внутри Европы продлятся до 14 июня 2020 года. Их продлили до 14 мая. В то же время были ослаблены меры в отношении передвижения внутри Шенгена. В общей сложности Погранохрана зарегистрировала 113 000 пересечений границы, в то время как в обычное время средний показатель за неделю обычно составляет 1 310 200.