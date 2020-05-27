Финляндия потеряет 225 млн евро и сотни рабочих мест, если граница с РФ будет закрыта до конца года

Приграничный регион Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытой в марте границы и отсутствия россиян.



«Без туристов Южная Карелия будет ежедневно терять около миллиона евро. <...> Если ситуация продлится четыре месяца, компании в регионе потеряют 87 миллионов евро. Если ограничения сохранятся до конца года, это будет означать потерю 225 миллионов евро», — сообщает 27 мая Yle.

Директор департамента по развитию Лаппеенранты Маркку Хейнонен утверждает, что закрытая до конца 2020-го граница с соседней страной будет означать для города откат по показателям безработицы на два года. Речь идет о сотнях потерянных рабочих мест.