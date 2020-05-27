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27.05.2020 16:54
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Финляндия потеряет 225 млн евро и сотни рабочих мест, если граница с РФ будет закрыта до конца года

Приграничный регион Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытой в марте границы и отсутствия россиян.

«Без туристов Южная Карелия будет ежедневно терять около миллиона евро. <...> Если ситуация продлится четыре месяца, компании в регионе потеряют 87 миллионов евро. Если ограничения сохранятся до конца года, это будет означать потерю 225 миллионов евро», — сообщает 27 мая Yle.

Директор департамента по развитию Лаппеенранты Маркку Хейнонен утверждает, что закрытая до конца 2020-го граница с соседней страной будет означать для города откат по показателям безработицы на два года. Речь идет о сотнях потерянных рабочих мест.

В прошлом году в Южную Карелию приехало около 1,9 миллиона иностранных туристов, из которых 96% — это россияне. Граждане РФ потратили за год в регионе 310 миллионов евро.

Финляндия из-за коронавируса закрыла границу 19 марта. По данным Пограничной охраны республики, о поездках в Суоми россиянам пришлось забыть как минимум до 14 июня.

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Комментарии (3)

муматор
чёт мне кажется, что они занизили цифру.
PROM
225 млн для финской экономики это смешные деньги. а работать там менее выгодно, чем сидеть на пособии. думаю, что они даже и не заметят нашего присутствия
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