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19.03.2020 17:02
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Финские пограничники разъяснили, кто сможет пересечь границу в период ЧС

В связи с ограничениями, введёнными на границах Финляндии 19 марта, Пограничная охрана страны рассказала, кого пустит и выпустит в период введённой в стране чрезвычайной ситуации (19 марта — 13 апреля).

В пассажирском движении на внешних границах между Финляндией и Россией (как нешенгенским государством) допускаются:

1. Возвращение пассажиров в Финляндию:

  • граждане Финляндии и члены их семей;
  • граждане ЕС и Шенгенской зоны и члены их семей, проживающие в Финляндии;
  • граждане третьих стран, проживающие в Финляндии с видом на жительство.

2. Возвращение пассажиров в или через другие страны ЕС и Шенгенской зоны:

  • граждане других стран ЕС и Шенгенской зоны и члены их семей;
  • граждане третьих стран, проживающие в другом государстве ЕС или Шенгенской зоне с видом на жительство.

3. Выезд гражданина третьей страны.

4. Необходимые поездки следующих категорий граждан:

  • профессионалы по здравоохранению и спасению, исследователи в сфере здравоохранения, специалисты по уходу за пожилыми людьми;
  • водители и сотрудники грузового транспорта, и другие работники сферы транспорта, по мере необходимости;
  • дипломаты, персонал международных организаций, военнослужащие и персонал организаций по оказанию помощи при исполнении своих обязанностей.

5. Необходимое транзитное сообщение и возвращение:

  • лица, следующие по обязательным семейным вопросам;
  • лица, требующие международной защиты или следующие с гуманитарными целями.

6. Другое необходимое и обоснованное сообщение. Это может быть, к примеру, серьёзная и срочная работа по техническому обслуживанию, исполнение которой требует прибытия рабочей команды или сотрудника из другой страны.

Ранее стало известно, что Финляндия приостанавливает выдачу виз.

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Комментарии (1)

260563251
хм... военнослужащим при исполнении разрешают....
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