Финские пограничники разъяснили, кто сможет пересечь границу в период ЧС
В связи с ограничениями, введёнными на границах Финляндии 19 марта, Пограничная охрана страны рассказала, кого пустит и выпустит в период введённой в стране чрезвычайной ситуации (19 марта — 13 апреля).
В пассажирском движении на внешних границах между Финляндией и Россией (как нешенгенским государством) допускаются:
1. Возвращение пассажиров в Финляндию:
- граждане Финляндии и члены их семей;
- граждане ЕС и Шенгенской зоны и члены их семей, проживающие в Финляндии;
- граждане третьих стран, проживающие в Финляндии с видом на жительство.
2. Возвращение пассажиров в или через другие страны ЕС и Шенгенской зоны:
- граждане других стран ЕС и Шенгенской зоны и члены их семей;
- граждане третьих стран, проживающие в другом государстве ЕС или Шенгенской зоне с видом на жительство.
3. Выезд гражданина третьей страны.
4. Необходимые поездки следующих категорий граждан:
- профессионалы по здравоохранению и спасению, исследователи в сфере здравоохранения, специалисты по уходу за пожилыми людьми;
- водители и сотрудники грузового транспорта, и другие работники сферы транспорта, по мере необходимости;
- дипломаты, персонал международных организаций, военнослужащие и персонал организаций по оказанию помощи при исполнении своих обязанностей.
5. Необходимое транзитное сообщение и возвращение:
- лица, следующие по обязательным семейным вопросам;
- лица, требующие международной защиты или следующие с гуманитарными целями.
6. Другое необходимое и обоснованное сообщение. Это может быть, к примеру, серьёзная и срочная работа по техническому обслуживанию, исполнение которой требует прибытия рабочей команды или сотрудника из другой страны.
Ранее стало известно, что Финляндия приостанавливает выдачу виз.