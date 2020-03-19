Финские пограничники разъяснили, кто сможет пересечь границу в период ЧС

В связи с ограничениями, введёнными на границах Финляндии 19 марта, Пограничная охрана страны рассказала, кого пустит и выпустит в период введённой в стране чрезвычайной ситуации (19 марта — 13 апреля).

В пассажирском движении на внешних границах между Финляндией и Россией (как нешенгенским государством) допускаются:

1. Возвращение пассажиров в Финляндию:

граждане Финляндии и члены их семей;

граждане ЕС и Шенгенской зоны и члены их семей, проживающие в Финляндии;

граждане третьих стран, проживающие в Финляндии с видом на жительство.

2. Возвращение пассажиров в или через другие страны ЕС и Шенгенской зоны: