МИД РФ намекнул, что открытия внешних границ ЕС не стоит ждать раньше июля

Она подчеркнула, что «прогнозировать до открытия границ неправильно и опасно, это может привести к большим проблемам в будущем» (цитата по ТАСС ). Руководствоваться при принятии решения будут эпидемиологической обстановкой в стране.

Прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после открытия границ и снятия ограничений по перемещению внутри ряда стран. Об этом заявила 29 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

Накануне МИД РФ опубликовал сводную информацию по всем странам. Исходя из неё становится ясно, что в ближайший месяц россиянам вряд ли стоит рассчитывать на возможность путешествия за рубеж.

«Мы знаем, что сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами — членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне — июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Россиянам следует приготовиться к тому, что после открытия страны, возможно, потребуют 14-дневного карантина для въезжающих.

Правительство Исландии, например, планирует с 15 июня частично снять ограничения на въезд в страну, предусмотрев возможность сдачи в аэропорту анализа на COVID-19 вместо прохождения двухнедельного карантина. Норвегия сохранила погранконтроль на внутришенгенских границах, введённый 16 марта, до середины августа. Есть даже законопроект об ограничении въезда до 1 января 2021 года. С 1 июня можно будет осуществлять туристические поездки на Шпицберген, следует из данных МИДа.