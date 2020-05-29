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29.05.2020 17:17
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МИД РФ намекнул, что открытия внешних границ ЕС не стоит ждать раньше июля

Прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после открытия границ и снятия ограничений по перемещению внутри ряда стран. Об этом заявила 29 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

Она подчеркнула, что «прогнозировать до открытия границ неправильно и опасно, это может привести к большим проблемам в будущем» (цитата по ТАСС). Руководствоваться при принятии решения будут эпидемиологической обстановкой в стране.

Накануне МИД РФ опубликовал сводную информацию по всем странам. Исходя из неё становится ясно, что в ближайший месяц россиянам вряд ли стоит рассчитывать на возможность путешествия за рубеж.

«Мы знаем, что сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами — членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне — июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Россиянам следует приготовиться к тому, что после открытия страны, возможно, потребуют 14-дневного карантина для въезжающих.

Правительство Исландии, например, планирует с 15 июня частично снять ограничения на въезд в страну, предусмотрев возможность сдачи в аэропорту анализа на COVID-19 вместо прохождения двухнедельного карантина. Норвегия сохранила погранконтроль на внутришенгенских границах, введённый 16 марта, до середины августа. Есть даже законопроект об ограничении въезда до 1 января 2021 года. С 1 июня можно будет осуществлять туристические поездки на Шпицберген, следует из данных МИДа.

Финляндия и Швеция пока ограничили въезд до середины июня, но, возможно, его продлят. Другие страны Европы, как, впрочем, и Китай, Индия, Япония, туристов тоже пока не ждут. Запрет на въезд большинства категорий иностранцев и карантинный режим действуют и в Юго-Восточной Азии. Информации об открытии других популярных о россиян стран, таких, как Египет, Куба, ОАЭ, Доминиканская Республика, тоже нет.

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Комментарии (1)

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Зачем Маша все это рассказывает, если сами же россиян не выпускают, кроме имеющих ВНЖ и второе гражданство? Выпускайте уже, с принимающей стороной сами разберемся.
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