«В связи с эпидемией мы вынуждены жить одним днём». Финляндия не будет принимать заявления на визу как минимум до 14 июня
Открытия Визового центра 1 июня ожидать не стоит, сообщили 29 мая «Фонтанке» в Генконсульстве Финляндии.
«В связи с эпидемией коронавируса мы вынуждены жить одним днём. По информации, которая у нас имеется на сегодняшний день, приём документов приостановлен на неопределённый срок, но как минимум до 14.6.2020, — пояснила пресс-консул Анна Лайне. — Что будет дальше, мы пока сказать не можем. Сейчас похоже на то, что визовые заявления не будут приниматься до тех пор, пока границы закрыты».
Возобновление работы визового отдела дипмиссии касается лишь некоторых категорий граждан. Тем, кто хочет забрать свой паспорт, в официальной группе Генконсульства во «ВКонтанкте» отвечают так: «Паспорт мы можем выдать на руки, если ситуация экстренная и требует наличия его на руках».
Напомним, граница Финляндии с Россией закрыта с 19 марта как минимум до 14 июня. Постпред РФ в ЕС призвал не ждать быстрого открытия границ Евросоюза.
Ранее сообщалось, что с момента ограничения передвижения на рубежах Финляндии остались неосуществлёнными 13 млн поездок, а приграничный регион Южная Карелия в отсутствие российских туристов ежедневно теряет около миллиона евро.