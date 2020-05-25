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25.05.2020 13:53
24
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«За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену». Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из-за коронавируса россиянам было бы безопаснее провести отпуск на родине.

«Я прошу наших граждан не торопиться. <...> Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. <...> Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — заявил 25 мая Михаил Мишустин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, Всемирная организация здравоохранения считает риск развития пандемии высоким и пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. Однако Мишустин пообещал, что уже со следующей недели можно будет говорить об открытии российских курортов при нормализации ситуации с коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать внутренний туризм. Крым примет решение о работе курортов полуострова в конце мая, а Сочи уже собирается открывать некоторые пляжи.

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Комментарии (24)

Иван 2пырьев
Посчитал я свои доходы и пришел к выводу, что совсем не устал
СлонИванков
Зачем что то говорить если сказать больше нечего? Сидел бы и молчал товарищ!
irinamaslova
Какая глупость. Границы откройте, а там ещё неизвестно кто нас пустит.
Видимо до экспресс-теста прямо в аэропорту никто.
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