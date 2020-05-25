«За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену». Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из-за коронавируса россиянам было бы безопаснее провести отпуск на родине.
«Я прошу наших граждан не торопиться. <...> Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. <...> Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — заявил 25 мая Михаил Мишустин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».
«Я прошу наших граждан не торопиться. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране»: Мишустин не советует россиянам ехать за границу pic.twitter.com/PqW6AotNdR— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 25, 2020
По его словам, Всемирная организация здравоохранения считает риск развития пандемии высоким и пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. Однако Мишустин пообещал, что уже со следующей недели можно будет говорить об открытии российских курортов при нормализации ситуации с коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин призвал развивать внутренний туризм. Крым примет решение о работе курортов полуострова в конце мая, а Сочи уже собирается открывать некоторые пляжи.