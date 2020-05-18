Finnair с июля начнет летать в Петербург и Москву

Финский авиаперевозчик решил возобновить полеты в несколько десятков европейских городов, включая и российское направление.



«Наша цель — в июле совершить чуть более 30% от нашего обычного количества рейсов и начать перелеты на дальние расстояния по основным направлениям в Азии», — говорится 18 мая в пресс-релизе компании.

В Европе перевозчик сфокусируется на «наиболее важных центрах». В список городов, куда Finnair будет летать в июле, попали, к примеру, Париж, Берлин, Москва и Петербург. В августе к ним прибавятся Барселона, Рим, Милан, Мадрид.