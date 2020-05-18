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18.05.2020 17:00
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Finnair с июля начнет летать в Петербург и Москву

Финский авиаперевозчик решил возобновить полеты в несколько десятков европейских городов, включая и российское направление.

«Наша цель — в июле совершить чуть более 30% от нашего обычного количества рейсов и начать перелеты на дальние расстояния по основным направлениям в Азии», — говорится 18 мая в пресс-релизе компании.

В Европе перевозчик сфокусируется на «наиболее важных центрах». В список городов, куда Finnair будет летать в июле, попали, к примеру, Париж, Берлин, Москва и Петербург. В августе к ним прибавятся Барселона, Рим, Милан, Мадрид.

В конце лета финская авиакомпания также планирует восстановить полеты в Нью-Йорк, Токио и Пхукет.

Finnair начал еще с марта сокращать количество европейских рейсов из-за коронавируса. В начале мая компания выполняла лишь 5% от своих полетов. Ранее СМИ писали, что в Россию финский перевозчик не будет летать как минимум до 1 июля.

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Комментарии (1)

260862001
Границы России закрыты и когда откроются не известно.
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