Finnair не будет летать в Москву и Петербург до середины лета

Авиакомпания Finnair продлила вызванные коронавирусом ограничения на перелеты в Россию до середины лета. Об этом со ссылкой на перевозчика 5 мая сообщает РИА Новости.

По информации агентства, до 1 июля отменены все рейсы в Москву и Петербурге Клиенты авиакомпании, у которых уже куплены билеты, могут вернуть деньги или купон с 10-процентной премией. В пресс-службе Finnair отказались от комментариев.

Финский национальный перевозчик стал сокращать число рейсов на фоне пандемии коронавируса еще два месяца назад. В апреле сокращения составляли более 20%. Сейчас Finnair выполняет примерно 5% своих рейсов.