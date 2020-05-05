FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
72.73р79.12р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
05.05.2020 21:55
7
Печать

Finnair не будет летать в Москву и Петербург до середины лета

Авиакомпания Finnair продлила вызванные коронавирусом ограничения на перелеты в Россию до середины лета. Об этом со ссылкой на перевозчика 5 мая сообщает РИА Новости.

По информации агентства, до 1 июля отменены все рейсы в Москву и Петербурге Клиенты авиакомпании, у которых уже куплены билеты, могут вернуть деньги или купон с 10-процентной премией. В пресс-службе Finnair отказались от комментариев.

Финский национальный перевозчик стал сокращать число рейсов на фоне пандемии коронавируса еще два месяца назад. В апреле сокращения составляли более 20%. Сейчас Finnair выполняет примерно 5% своих рейсов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Nafanka
Вывод из статьи простой- сидим до 1 июля, как и рекомендовал дедушка Трамп...))) Тем более, что у них там в NY опять всё не Слава Богу!
Vurgagain
Рептилойды
Игорь Логинов
Каждый день из Питера летает Finnair в 19:30 + -.
Его в расписание нет. Что это за рейс?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний