Finnair сокращает число кресел на петербургском направлении и отменяет 2000 рейсов из-за коронавируса
Ситуация с разгулом коронавируса, которая оборачивается запретами властей на передвижения и сокращение спроса со стороны самих путешественников, заставляет авиакомпании отменять рейсы и уменьшать количество посадочных мест.
Финский национальный перевозчик Finnair самолёты Embraer-190 на маршруте между Петербургом и Хельсинки заменит на менее вместительные ATR. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе компании.
Такая же замена ждёт и рейсы Хельсинки – Вильнюс. В самолётах ATR 72-500 почти на сотню меньше мест и нет бизнес-класса.
Кроме того, Finnair отменяет почти 2000 рейсов на апрель, причём в компании отмечают, что в будущем возможны и другие единичные отмены. Сокращение составляет более 20%. С 29 марта по 30 апреля будут, в частности, приостановлены рейсы AY719/720 между Москвой и Хельсинки. Среди других направлений, попавших под удар – итальянские Венеция, Рим, Болонья, а также Берлин, Гамбург, Штутгарт, Брюссель и ряд других.
В связи с вводом в Израиле обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих в страну (из-за которого там застряли и петербуржцы), Finnair в марте-апреле не будет летать в Тель-Авив и Эйлат.
Пассажиры могут получить деньги за билет обратно или перенести поездку на любую дату вплоть до 30 ноября.
Ранее «Аэрофлот» сделал возвратными билеты в Израиль и Италию.