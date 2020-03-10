Finnair сокращает число кресел на петербургском направлении и отменяет 2000 рейсов из-за коронавируса

Ситуация с разгулом коронавируса, которая оборачивается запретами властей на передвижения и сокращение спроса со стороны самих путешественников, заставляет авиакомпании отменять рейсы и уменьшать количество посадочных мест.

Финский национальный перевозчик Finnair самолёты Embraer-190 на маршруте между Петербургом и Хельсинки заменит на менее вместительные ATR. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе компании.

Такая же замена ждёт и рейсы Хельсинки – Вильнюс. В самолётах ATR 72-500 почти на сотню меньше мест и нет бизнес-класса.