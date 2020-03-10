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10.03.2020 22:20
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Finnair сокращает число кресел на петербургском направлении и отменяет 2000 рейсов из-за коронавируса

Ситуация с разгулом коронавируса, которая оборачивается запретами властей на передвижения и сокращение спроса со стороны самих путешественников, заставляет авиакомпании отменять рейсы и уменьшать количество посадочных мест.

Финский национальный перевозчик Finnair самолёты Embraer-190 на маршруте между Петербургом и Хельсинки заменит на менее вместительные ATR. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе компании.

Такая же замена ждёт и рейсы Хельсинки – Вильнюс. В самолётах ATR 72-500 почти на сотню меньше мест и нет бизнес-класса.

Кроме того, Finnair отменяет почти 2000 рейсов на апрель, причём в компании отмечают, что в будущем возможны и другие единичные отмены. Сокращение составляет более 20%. С 29 марта по 30 апреля будут, в частности, приостановлены рейсы AY719/720 между Москвой и Хельсинки. Среди других направлений, попавших под удар – итальянские Венеция, Рим, Болонья, а также Берлин, Гамбург, Штутгарт, Брюссель и ряд других.

В связи с вводом в Израиле обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих в страну (из-за которого там застряли и петербуржцы), Finnair в марте-апреле не будет летать в Тель-Авив и Эйлат.

Пассажиры могут получить деньги за билет обратно или перенести поездку на любую дату вплоть до 30 ноября.

Ранее «Аэрофлот» сделал возвратными билеты в Израиль и Италию.

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