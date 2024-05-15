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    «Решил витаминчиков поесть». В Ленобласти засняли медведя, налегающего на ягоды

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    На территории Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области застали медведя, который бродил в поисках еды на болоте. Кадрами проголодавшегося зверя поделились в официальном ВК-сообществе организации 15 мая.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    «Весенний рацион медведя включает в себя большое количество растительной пищи: коренья, зелёные части различных трав, молодые побеги деревьев и, конечно же, прошлогоднюю клюкву. Именно за поеданием вкусной ягоды был замечен Хозяин леса на одном из заповедных болот», — написали в группе.

    Судя по кадрам, косолапый водил носом по поверхности болота, а когда учуял ягоду, стал активно копать. «Мишаня после зимней спячки решил витаминчиков поесть. Витамин С укрепляет иммунитет», — написали в комментариях.

    Ранее в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал едва проснувшийся медведь.

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    Нижне-Свирский государственный заповедникМедведь
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