«Решил витаминчиков поесть». В Ленобласти засняли медведя, налегающего на ягоды

На территории Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области застали медведя, который бродил в поисках еды на болоте. Кадрами проголодавшегося зверя поделились в официальном ВК-сообществе организации 15 мая.
«Весенний рацион медведя включает в себя большое количество растительной пищи: коренья, зелёные части различных трав, молодые побеги деревьев и, конечно же, прошлогоднюю клюкву. Именно за поеданием вкусной ягоды был замечен Хозяин леса на одном из заповедных болот», — написали в группе.
Судя по кадрам, косолапый водил носом по поверхности болота, а когда учуял ягоду, стал активно копать. «Мишаня после зимней спячки решил витаминчиков поесть. Витамин С укрепляет иммунитет», — написали в комментариях.
Ранее в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал едва проснувшийся медведь.