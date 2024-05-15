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    В Подмосковье информационное табло рухнуло на шоссе и перекрыло движение. Видео

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    В Московской области манипулятор снес опору моста на 314-м километре Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

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    Дорожный инцидент случился в среду, 15 мая. «Манипулятор с поднятой стрелой врезался в конструкцию с дорожными знаками и камерами, в результате она упала и полностью перекрыла дорогу. Движения нет в обе стороны», — говорится в сообщении.

    Судя по кадрам в Сети, конструкция с камерами и дорожными знаками полностью перегородила движение по участку. На участке собралась крупная пробка.

    Предварительно, конструкция рухнула на проезжающую машину, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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