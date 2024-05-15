Канцлер юстиции раскритиковал законопроект о беженцах на финско-российской границе

Проект закона о беженцах на границе с Россией, после принятия которого пропускные пункты на восточной границе Финляндии могут открыть, требует доработки. Об этом 15 мая заявил канцлер юстиции Туомас Пёюсти, пишет газета Helsingin Sanomat.
По ее информации, канцлер требует внести изменения в пять разделов законопроекта, прежде чем он будет представлен парламенту как правительственная инициатива. Наиболее важное изменение, которого потребовал канцлер юстиции, заключается в том, что в проекте должна быть рассмотрена возможность отдельной процедуры подачи жалобы на отказ в предоставлении убежища, например, за пределами Финляндии.
Согласно законопроекту, подготовленному министерством внутренних дел, правительство может запретить людям обращаться за международной защитой на финской границе и в непосредственной близости от нее. Инициатива предполагает, что люди, пересекшие границу, могут быть выдворены с территории Финляндии без административного решения, которое может быть обжаловано в финском суде.
Закон основан на Конвенции о правах человека и законодательстве ЕС. Там говорится, что никто не может быть возвращен туда, где ему грозят смертная казнь, пытки, преследования или другие виды бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. По мнению генерального прокурора, законопроект необходимо проверить на соответствие Шенгенскому пограничному кодексу.
Накануне стало известно, что конституционный комитет Финляндии одобрил закон, позволяющий пограничникам отказывать в убежище беженцам прямо на границе и принудительно выдворять их из страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявлял, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления закона в силу.
Власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». В итоге закрытыми оказались пропускные пункты Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса. Этому предшествовал мигрантский кризис, когда поток иностранцев, желающих попасть в ЕС, хлынул со стороны российской границы.