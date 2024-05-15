Канцлер юстиции раскритиковал законопроект о беженцах на финско-российской границе

Проект закона о беженцах на границе с Россией, после принятия которого пропускные пункты на восточной границе Финляндии могут открыть, требует доработки. Об этом 15 мая заявил канцлер юстиции Туомас Пёюсти, пишет газета Helsingin Sanomat.

По ее информации, канцлер требует внести изменения в пять разделов законопроекта, прежде чем он будет представлен парламенту как правительственная инициатива. Наиболее важное изменение, которого потребовал канцлер юстиции, заключается в том, что в проекте должна быть рассмотрена возможность отдельной процедуры подачи жалобы на отказ в предоставлении убежища, например, за пределами Финляндии.