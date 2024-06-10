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    Москалькова: Держим связь с омбудсменом Украины по пропавшим без вести и пленным

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    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о своих усилиях в оказании помощи по розыску без вести пропавших и попавших в плен в зоне СВО. Ситуация обсуждалась 10 июня на встрече в Москве.

    «Мы держим связь в диалоге с омбудсменом Украины, обмениваемся списками без вести пропавших, и нам удалось установить судьбу более 100 человек и помочь», — сообщила Москалькова президенту.

    Она упомянула о достигнутой «зеркальной» договоренности о посещении пленных между омбудсменами Украины и России.

    «Более 1700 человек мы посетили, <...> начали по договоренности взаимную передачу нашим пленным вещей и посылок из дома», — заявила Москалькова.

    Она также подчеркнула, что во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста добивается, чтобы «наших пленных не просто посещали, а оказывали им медицинскую помощь».

    Напомним, 5 июня Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских солдат. Об этом президент России заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств в петербургском Лахта Центре.

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