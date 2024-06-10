Москалькова: Держим связь с омбудсменом Украины по пропавшим без вести и пленным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о своих усилиях в оказании помощи по розыску без вести пропавших и попавших в плен в зоне СВО. Ситуация обсуждалась 10 июня на встрече в Москве.
«Мы держим связь в диалоге с омбудсменом Украины, обмениваемся списками без вести пропавших, и нам удалось установить судьбу более 100 человек и помочь», — сообщила Москалькова президенту.
Она упомянула о достигнутой «зеркальной» договоренности о посещении пленных между омбудсменами Украины и России.
«Более 1700 человек мы посетили, <...> начали по договоренности взаимную передачу нашим пленным вещей и посылок из дома», — заявила Москалькова.
Она также подчеркнула, что во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста добивается, чтобы «наших пленных не просто посещали, а оказывали им медицинскую помощь».
Напомним, 5 июня Путин сообщил, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских солдат. Об этом президент России заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств в петербургском Лахта Центре.