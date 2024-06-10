В Екатеринбурге осудили на три года колонии-поселения мужчину, оскорбившего школьника в шапке с буквой Z

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, оскорбившему пятиклассника из-за шапки с буквой Z. Ранее Александр Неустоев по этому делу получил 7 тысяч рублей штрафа. Решение возмутило главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, который обратился в Генпрокуратуру. Надзорное ведомство обжаловало решение суда.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили 10 июня РИА Новости в прокуратуре региона.
«Фонтанка» рассказывала, как 21 апреля этого года у дома 35 по Волгоградской улице мужчина схватил подростка за руку, обматерил его и родителей и потребовал позвать отца. Ребенок убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию. Знакомый мужчины попытался заступиться за мальчика и заявил, что тот не виноват, «если его так одели».