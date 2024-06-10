В Екатеринбурге осудили на три года колонии-поселения мужчину, оскорбившего школьника в шапке с буквой Z

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, оскорбившему пятиклассника из-за шапки с буквой Z. Ранее Александр Неустоев по этому делу получил 7 тысяч рублей штрафа. Решение возмутило главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, который обратился в Генпрокуратуру. Надзорное ведомство обжаловало решение суда.



Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили 10 июня РИА Новости в прокуратуре региона.

