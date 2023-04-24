В Екатеринбурге мужчина схватил за руку и обматерил школьника в шапке с буквой Z. Полиция и СК проводят проверку

В Екатеринбурге мужчина набросился с оскорблениями на ребенка, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Он схватил мальчика за руку, нецензурно обругал его и родителей и требовал позвать отца. Подросток убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию, пишет 24 апреля E1.RU.



Инцидент произошел у дома 35 на Волгоградской. Окончание конфликта попало на видео с домофонной камеры. Знакомый мужчины пробует заступиться за мальчика и говорит, что тот не виноват «если его так одели».



«Чего он не виноват, ему лет 15 уже. Может ее засунуть себе... Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего», — отвечает первый.

