В Екатеринбурге мужчина схватил за руку и обматерил школьника в шапке с буквой Z. Полиция и СК проводят проверку

В Екатеринбурге мужчина набросился с оскорблениями на ребенка, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Он схватил мальчика за руку, нецензурно обругал его и родителей и требовал позвать отца. Подросток убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию, пишет 24 апреля E1.RU.
Инцидент произошел у дома 35 на Волгоградской. Окончание конфликта попало на видео с домофонной камеры. Знакомый мужчины пробует заступиться за мальчика и говорит, что тот не виноват «если его так одели».
«Чего он не виноват, ему лет 15 уже. Может ее засунуть себе... Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего», — отвечает первый.
Мать ребенка, которому оказалось 11 лет, рассказала, что его отец военный, участвует в боевых действиях. Сын гордится отцом, поэтому сам выбрал носить шапку с символикой. По ее словам, мальчик учится в пятом классе и шел к репетитору в школу. Около подъезда мужчина начал к нему приставать, оскорблять, пытался схватить. Причем, по словам ребенка, он был трезвый.
Женщина рассказала, что сын вырвался и убежал, вдогонку его обматерили, это попало на видео. Школьник пришел домой в слезах и испуганный. «Какое бы у тебя ни было мнение — нельзя так с детьми обращаться. Это дикость», — сказала женщина.
«Мне очень страшно за сына. Отец далеко. Что угодно с нами может случиться, пока такие неадекваты ходят. <...> Не мужиков оскорбляет, вернувшихся оттуда, а пятиклассника», — говорит екатеринбурженка.
В полиции подтвердили наличие заявления и сообщили, что проводится проверка, личность мужчины устанавливается. Делом также заинтересовался региональный Следственный комитет.