Генпрокуратура оспорит решение суда Екатеринбурга по делу об оскорблении школьника в шапке с буквой Z

Генеральная прокуратура РФ обжалует решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который «в связи с деятельным раскаянием» прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении 56-летнего мужчины, оскорбившем пятиклассника из-за шапки с буквой Z. Александр Неустоев получил 7 тысяч рублей штрафа. Прокурору Свердловской области дано указание подготовить кассационное представление.
Как сообщает надзорное ведомство 10 августа, решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, судом не изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном.
«Фонтанка» рассказывала, как 21 апреля этого года у дома 35 по Волгоградской улице мужчина схватил подростка за руку, обматерил его и родителей и требовал позвать отца. Ребенок убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию. Знакомый мужчины попытался заступиться за мальчика и заявил, что тот не виноват, «если его так одели».
Генпрокуратура отмечает, что уголовное дело не могло быть прекращено, «поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ».
Решение суда возмутило главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, который и обратился в Генпрокуратуру. По словам Хинштейна, штраф — это «просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика».