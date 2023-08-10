Генпрокуратура оспорит решение суда Екатеринбурга по делу об оскорблении школьника в шапке с буквой Z

Генеральная прокуратура РФ обжалует решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который «в связи с деятельным раскаянием» прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении 56-летнего мужчины, оскорбившем пятиклассника из-за шапки с буквой Z. Александр Неустоев получил 7 тысяч рублей штрафа. Прокурору Свердловской области дано указание подготовить кассационное представление.



Как сообщает надзорное ведомство 10 августа, решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, судом не изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном.

