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    В Екатеринбурге оскорбивший подростка с буквой Z на шапке мужчина получил 7 тысяч рублей штрафа. Хинштейн обратился в Генпрокуратуру

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    В Екатеринбурге «за деятельным раскаянием» прекратили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) против мужчины, оскорбившего пятиклассника из-за шапки с буквой Z. Ленинский районный суд города назначил 56-летнему мужчине 7 тысяч рублей штрафа, пишет 9 августа «Коммерсантъ». Решение суда возмутило главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, который обратился в Генпрокуратуру.

    «Фонтанка» рассказывала, как 21 апреля этого года у дома 35 по Волгоградской улице мужчина схватил подростка за руку, обматерил его и родителей и требовал позвать отца. Ребенок убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию. Знакомый мужчины попытался заступиться за мальчика и заявил, что тот не виноват, «если его так одели».

    Спустя несколько дней мужчину задержали полиция и ОМОН. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что отец мальчика находится на СВО.

    По словам Хинштейна, штраф — это «просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика». Парламентарий направил обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на решение.

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