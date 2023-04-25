В Екатеринбурге ОМОН и полиция задержали мужчину, с бранью схватившего за руку подростка с буквой Z на шапке

Екатеринбуржца, с оскорблениями набросившегося на подростка с буквой Z на шапке, задержали. За ним приехали ОМОН и полиция, пишет 25 апреля Е1.ru.
Задерживали 56-летнего мужчину в коллективном саду «Дружба». По данным полиции, он раньше работал в строительной отрасли, проблем с законом не имел, на учете у психиатра не состоит, с подростком и его родителями знаком не был. Перед оскорбленным мальчиком екатеринбуржец уже извинился — заявил, что был неправ.
Следственный комитет по Свердловской области уже ведет проверку. Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад.
СУ СКР по Свердловской области
«Фонтанка» рассказывала, что мужчина схватил подростка за руку, обматерил его и родителей и требовал позвать отца. Ребенок убежал в слезах, а его мать обратилась в полицию. Знакомый мужчины попытался заступиться за мальчика и заявил, что тот не виноват, «если его так одели». «Чего он не виноват, ему лет 15 уже», — ответил оскорблявший.