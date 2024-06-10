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    Музыка

    Давид Голощекин отмечает 80-летие концертом в Филармонии джазовой музыки

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    К 80-летию основателя и художественного руководителя Филармонии джазовой музыки — народного артиста России Давида Голощёкина — 10 июня там пройдет большой праздничный концерт. Свои музыкальные поздравления преподнесут Андрей Кондаков, Олег и Федор Кувайцевы, Эльвира Трафова, Виктория Урусова, Константин Хазанович, Ильдар Казаханов, ансамбль Филармонии джазовой музыки и многие другие. Билеты на юбилейный вечер уже разобраны, но трансляцию можно будет традиционно посмотреть на сайте Филармонии джазовой музыки.

    В мае Давид Семенович Голощекин получил звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Среди других его наград — орден Почета, орден Дружбы, орден Восходящего солнца. Джазовый мультиинструменталист, выступавший со звездами американского джаза, автор композиций, аранжировщик, он основной популяризатор джаза в Петербурге, ведущий лекций в РГПУ им. А. И. Герцена и автор многих радиопередач о джазе.

    Фото: кадр из трансляции
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    Прослушать подборку передач о музыке «Среда джаза с Давидом Голощекиным», которые выходят на «Фонтанке.ру», и открыть для себя лучшие мировые мелодии и импровизации можно на странице.

    Фото: кадр из трансляции

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