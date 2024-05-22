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    Айламазян, Гранов и Голощекин стали почетными гражданами Петербурга

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    Заксобрание проголосовало за присвоение звания почетного гражданина Петербурга хирургу Дмитрию Гранову, академику РАН, специалисту в области акушерства и гинекологии Эдуарду Айламазяну и главе Петербургской джазовой филармонии Давиду Голощёкину. Итоги голосования подвели 22 мая на закрытом заседании.


    Всего на звание претендовали четыре кандидата. Кроме избранных, в списке также был первый секретарь Ленгоркома КПСС, сотрудник исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Герасимов.

    В 2023 году парламент избрал почетными гражданами Петербурга певицу и народную артистку СССР Эдиту Пьеху и блокадную учительницу Надежду Строгонову.

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