Звание дали, осадок остался. Как Эдита Пьеха не становилась почетным гражданином Петербурга — и все же стала

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





24 мая в Заксобрании Петербурга произошло эпохальное событие — звание почетного гражданина, наконец, с 15-го раза, присвоили народной артистке СССР Эдите Пьехе. Предыстория так себе: за все годы, когда народной любимице отказывали, звание успели присвоить многим, кого горожане вряд ли знают по фамилии и, тем более, в лицо. Нынче пришлось говорить об ошибках прошлого и о том, что сегодняшнее решение важнее для города, чем для Пьехи.



Депутаты выбирали почетных граждан на закрытом от посторонних глаз заседании после основного. В этом году на это звание претендовали четверо:



Народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха

Блокадная учительница, заслуженный ленинградский педагог Надежда Строгонова

Заслуженный инженер России, конструктор подводных лодок, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания Юрий Кормилицин

Доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, Русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга Михаил Спиридонов.

Избрали двоих: Эдиту Пьеху и Надежду Строгонову.

А смысл какой? Звание почетного гражданина в Петербурге присваивается с 1993 года. Сначала его присуждали по решению мэра или по постановлению правительства города. С 1995 года был принят соответствующий закон, и за избрание стал отвечать парламент.



Как указано, звание «является высшим знаком признательности города лицам, внесшим выдающийся вклад: в развитие Санкт-Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом; в укрепление демократии и защиты прав человека; в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества».

Обладатели этого звания могут при предъявлении удостоверения проходить в здания органов власти города, быть безотлагательно принятыми главой Заксобрания, губернатором и руководителями органов госвласти. Также почетные граждане вправе вносить от своего имени вопросы на рассмотрение ЗакСа и Смольного. Из социальных привилегий: бесплатный проезд на всем общественном транспорте, обслуживание в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту. Также они имеют право на бесплатное участие в городских торжествах



Наконец, почетные граждане получают ежемесячное пособие в размере 17 расчетных единиц (от них высчитываются зарплаты чиновников и депутатов). В 2023 году эта сумма, к примеру, равна 1588 рублям. Умножить на 17 — будет 26 996 рублей.



После смерти обладателя звания его нетрудоспособный супруг будет получать треть от этой суммы. А похороны почетного гражданина организуются за счет городской казны.



Лучше поздно? Это была, мягко говоря, не первая попытка присвоить народной артистке звание почетного гражданина. Ее кандидатуру выдвигали 15 раз, и еще в предыдущие годы члены парламента выступали с резкой критикой, когда их коллеги голосовали за других кандидатов или принимали решение не избирать почетных граждан в определенный год в принципе. Например, в 2020 году замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский говорил: «Обязательно проголосую за любимую с детства певицу Эдиту Пьеху. Много раз я за нее голосовал, и ни разу ее так и не выбрали. Уж она точно прославила наш город больше, чем некоторые из тех, кто был избран почетными гражданами».



Поэтому сегодня члены парламента говорили о том, что уже не звание является почетным для Пьехи, а сама Пьеха поднимет репутацию этого звания.

«В этом году, мне кажется, мы совершили акт справедливости и воздали должное Эдите Станиславовне Пьехе, — рассказала глава фракции «Справедливых людей» Марина Шишкина во время брифинга журналистам. — Мы, собственно говоря, постарались немножко улучшить репутацию нашей основной городской премии, выбрав этих людей».

«Но совершенно нивелируется само внутреннее эмоциональное ощущение от того, кто должен быть почетным гражданином города. Это народный человек, это человек, который должен быть узнаваемым абсолютным большинством горожан, и внесший такой вклад в город, в развитие в города, в его судьбу, в его историю, который был бы исключителен. Это исключительная премия. И вот, мне кажется, мы в последние годы потеряли эту исключительность: кому-то это напоминало конъюнктуру, кому-то блат, — резюмировала Шишкина. — Но вот осадок от вручения награды, по-честному, был для меня грустный». Она подчеркнула, что это не только ее мнение, но и фракции в целом.



На вопрос, почему Пьеху не избрали раньше, глава фракции «Единой России» в парламенте Павел Крупник ответил прямо: «На мой взгляд, это была ошибка предыдущих созывов. Это действительно достойный человек. На мой взгляд, не менее достойный, чем Дик Адвокат. И, наверное, на мой взгляд, этот человек заслуживает больше звание... Дик Адвокат — хороший тренер. Их много. А Эдита Пьеха для Петербурга одна».



Вишневский рассказал, что он, как человек, выросший на песнях Пьехи, отдавал свой голос за нее каждый раз, когда выдвигалась кандидатура певицы. Даже сын народной артистки, певец Стас Пьеха в разговоре с «78» назвал решение долгожданным: «Странно, что не давали, но, слава богу и спасибо большое, что наконец-то вручили. Это правильное событие, мы довольны, другое дело, что ждали этого давно».



Кто обгонял на повороте? Неоднократно итоги голосования депутатов в те годы, когда выдвигали кандидатуру Пьехи, и правда, вызывали вопросы. Например, в 2013 году депутаты смогли избрать только одного ректора ИТМО Владимира Васильева, хотя закон позволял избрать двоих. Подробностей, так как голосовали за закрытыми дверями, не разглашали, а спикер парламента (на тот момент им был Вячеслав Макаров, который сегодня занимает кресло депутата Госдумы), на вопрос скупо прокомментировал, что «больше никто не смог набрать необходимого числа голосов».



В 2019 году парламентская комиссия по культуре после того, как выдвинули кандидатов (а среди них, кроме Пьехи, например, был еще и режиссер Александр Сокуров), вообще решила не проводить голосование . А все потому, что парламентские юристы не нашли среди поданных документов те, которые был подтверждали существование организаций, выдвинувших кандидатуры: в частности, «Ночлежки» (она выдвинула Сокурова) и союза концертных деятелей Петербурга, который предложил Пьеху.



В 2020 году голосование состоялось, и певица снова была в номинантах. Но депутаты предпочли ей уже теперь бывшего начальника петербургского метрополитена Владимира Гарюгина и руководителя центра имени Алмазова, главу межведомственной группы по противодействию коронавирусу Евгения Шляхто. Тогда десять депутатов ЗакСа принесли певице официальные извинения, а музыкант Борис Гребенщиков, историк Лев Лурье, один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев и бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвали итоги голосования «плевком в лицо народной артистке».



В последние годы галерея почетных граждан пополнилась главой «Газпрома» Алексеем Миллером, экс-председателем Ленгорисполкома Владимиром Ходыревым (2022), худруком театра Борисом Эйфманом и фтизиопульмонологом, директором Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петром Яблонским (2021).



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»