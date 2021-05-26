Худрук театра Борис Эйфман и заслуженный врач Петр Яблонский избраны почетными гражданами Петербурга

Торжественная церемония вручения знаков отличия по традиции состоится в День города, 27 мая, в Ротонде Мариинского дворца.



В числе других претендентов на звание, напомним, были ученый-гидротехник, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, бывший ректор этого вуза Юрий Васильев, заслуженный деятель науки и техники РФ.

Кроме того, на это звание был выдвинут основатель и гендиректор биотехнологической компании BIOCAD (ЗАО «Биокад») Дмитрий Морозов, который является лауреатом госпремии РФ в области науки и технологий за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.