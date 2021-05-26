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Худрук театра Борис Эйфман и заслуженный врач Петр Яблонский избраны почетными гражданами Петербурга

Звание почетного гражданина Санкт-Петербурга получили народный артист России Борис Эйфман и фтизиопульмонолог, директор Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петр Яблонский. Об итогах закрытого заседания ЗакСа, на котором по итогам голосования было принято такое решение, 26 мая сообщила пресс-служба Мариинского дворца.

Торжественная церемония вручения знаков отличия по традиции состоится в День города, 27 мая, в Ротонде Мариинского дворца.

В числе других претендентов на звание, напомним, были ученый-гидротехник, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, бывший ректор этого вуза Юрий Васильев, заслуженный деятель науки и техники РФ.

Кроме того, на это звание был выдвинут основатель и гендиректор биотехнологической компании BIOCAD (ЗАО «Биокад») Дмитрий Морозов, который является лауреатом госпремии РФ в области науки и технологий за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Напомним, в 2019-м году почетного гражданина Петербурга не избирали. В прошлом году депутаты присвоили эти звания директору центра Алмазова Евгению Шляхто и на тот момент начальнику ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину (он покинул свой пост в августе прошлого года). Десять оппозиционных депутатов парламента тогда же принесли извинения певице Эдите Пьехе, которую 14 раз выдвигали на премию. В этом году артистку не выдвигали.

Звание «Почетный гражданин» присуждается в Петербурге двум или одной персоне накануне празднования Дня города по результатам голосования депутатов горпарламента на закрытом заседании. Наградить могут за заслуги в повышении роли и статуса Петербурга, укреплении демократии, защите прав человека, в искусстве, науке и нравственном развитии общества. Выдвинуть кандидатуру могут общероссийские или региональные общественные организации.

Почетные граждане наделяются правом бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, вносить от своего имени вопросы на рассмотрение собрания и в правительство Санкт-Петербурга, обслуживаться в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту. Кроме того, в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», расходы на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Также почетные граждане могут быть принятыми безотлагательно председателем ЗакСа, губернатором, должностными лицами органов государственной власти, руководителями учреждений, предприятий и организаций, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

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Комментарии (10)

セルゲイ
Эйфман это который не может сохранить дом Басевича?
Anthonix
Эйфман, не играй со спичками в доме Басевича!
VF812
Эйфмае это который очень любит детей и рушит Петроградскую, разрастая свою АкадЭмию как раковую опухоль? Клевое решение. Насчет Пьехи никогда не была особо ЗА, но после Эйфмана и обормотку выбрать можно.
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