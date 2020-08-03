Не забывайте свои вещи. Гарюгин доехал до конечной станции в петербургском метро

Владимир Гарюгин Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

3 августа «Фонтанка» сообщила о том, что уход Владимира Гарюгина с должности начальника подземки — вопрос нескольких дней. Насколько неспешно в транспортном блоке согласовывают новые назначения, однако данном случае решили не тянуть, уже к вечеру был подписан приказ; Гарюгин освобождается от должности, место и.о. начальника занимает его многолетний первый заместитель Евгений Козин.

Евгений Козин Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Когда говорят о «красных директорах» петербургских инфраструктурных предприятий, обычно называют Феликса Кармазинова, Владимира Гарюгина и Вадима Александрова, хотя истории у них разные.

Александров командовал «Метростроем» с 1991 года и спустя 26 лет уступил кресло сыну. Последующие 3 года — непрерывная история конфликта со Смольным, скандальных строек, срыва сроков и судебных разбирательств. Николай Александров находится под домашним арестом, а его отец только что передал свою долю в уставном капитале невестке.

Феликс Кармазинов встал у руля Водоканала в 1987 году и лишь немного не дотянул до 30 лет руководства, покинув должность в 2016-м. Тем не менее он тоже оставался в структуре предприятия, перестройка в котором началась в начале 2019 года: тогда был отправлен в отставку сменщик Кармазинова Евгений Целиков, и произошел пересмотр контрактов предприятия. Летом прошлого года Кармазинов скончался и не застал ни уголовного дела против Целикова, ни обысков в собственной квартире. Владимир Гарюгин возглавил службу движения еще в 1983 году, а руководил всей подземкой с 1990-го. Если брать во внимание, что первый участок ленинградского метро был введен в 1955 году, выходит, что Гарюгин был начальником почти половину всего времени ее существования. Для понимания: через год после его назначения был введен участок от «Площади Александра Невского» до «Садовой». Но даже более красноречивым является тот факт, что Гарюгин еще успел покомандовать станциями «Комсомольская» (с 1992 года - «Девяткино»), «Площадь Мира» («Сенная площадь») и «Красногвардейская» (Новочеркасская»).



Повелитель подземного царства Петербурга видел, как наверху сменялись пять хозяев главного кабинета в Смольном; и если уж каждый из них успевал выстроить свою систему отношений — в том числе, экономических — то Гарюгин тем более. Не секрет, что подрядчики «Петербургского метрополитена», чего бы ни касались их работы, представляют что-то вроде закрытого клуба, в котором распределяются миллиарды рублей. «Фонтанка» регулярно писала о тех избранных, кого допускают к рекламе в метро, поставке светильников, уборке станций и многому другому. Одни и те же названия всплывали в закупках деталей, в том числе — для подвижного состава; при этом в глаза бросался разброс цен в Петербурге и в Москве.

Проблемы для бессменного руководителя петербургского метро пришли не с этой стороны. Контрольно-счетная палата в 2013 году решила прояснить некоторые детали строительства «Адмиралтейской». Не устроило ее то, что инвестор торгового центра над станцией не компенсировал расходы на сооружения фундамента, как предполагалось; ущерб, по подсчетам КСП, составил порядка 466 млн. Дело возбудили по 201-й статье - «Злоупотребление полномочиями». Имущество начальника метро было арестовано, следствие билось в поисках потерпевших, однако Смольный не чувствовал себя таковым. СК прекращал уголовное дело, снова предъявлял Гарюгину обвинение (в превышении должностных полномочий), пока в 2019 году дело не было окончательно прекращено.



Еще один постоянный сюжет жизни петербургского метро — цены на проезд. Разумеется, именно в эпоху Гарюгина произошло техническое перевооружение общественного транспорта, появились «Подорожники» и т. д. Однако основной процесс не изменился: метро рассказывает Смольному, сколько денег тратит на перевозку пассажиров и, соответственно, сколько составляет так называемая необходимая выручка для покрытия этих расходов. Источников выручки два: собственно, пассажиры, которые платят по льготному тарифу, и бюджет с его ежегодной субсидией. В конечном счете все обсчитывает комитет по тарифам, который верит или не верит запросам метро, и назначает цену на проезд. В выборный год, как правило, народ не волнуют, и жетон не дорожает; зато в другие периоды пытаются наверстать. В 2020 году разовый проезд подорожал на 10 рублей, до 55 рублей; основная логика — жетоны покупают туристы, вот пусть они и платят полную стоимость.

Однако 10-рублевый рост в результате оказался не главным событием для метро 2020-го года. Никогда еще до пандемии коронавируса его пассажиропоток не просаживался сразу на 90% с пропорциональным падением выручки. Метрополитен пытается работать в предложенных обстоятельствах, берет кредиты на покрытие убытков, но, очевидно, свободных денег у предприятия в ближайшее время не будет. Совершенно не ясны и перспективы нового строительства — никаких проектов, кроме долгожданных «Горного института» с «Театральной», а также «Юго-Западной», в наличии нет.



Владимир Гарюгин возглавил метро на сломе эпох - и уходит из него в необычное время. Признание своих заслуг в виде звания почетного гражданина Петербурга он получил и, по данным «Фонтанки», может занять должность советника губернатора. Либо - его спецпредставителя; в разное время на этой позиции оказывались и Феликс Кармазинов, и Вадим Александров.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»