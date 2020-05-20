Почетными гражданами Петербурга стали начальник «Петербургского метрополитена» и главный борец с коронавирусом

260561611 20 Мая 2020 в 16:16 20 Мая 2020 в 16:16

ПОЗОРИЩЕ ДЛЯ ПИТЕРА! Гарюгин с 01 января повысил цены на проезд в метро на 25%. Сейчас наживается на продаже защитных масок. Новые станции открываются с задержкой. Составы давно устарели, но денег на новые, естественно, нет. Насчёт второго, а если бы не было коронавируса Шляхто избрали бы? Символ Петербурга Эдиту Пьеху прокатывают уже в 14 раз! Александр Сокуров не раз выдвигался на это звание, но так и не стал почетным гражданином. Так же, как не стали ими Борис Стругацкий и Александр Городницкий, Марк Тайманов. Зато такие, "почётные" как Матвиенко с Кириллом прошли с первого раза. При Путине всё продаётся: ордена, звания, должности. Если ты не этой колоде, тебе ничто не светит!