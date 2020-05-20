Почетными гражданами Петербурга стали начальник «Петербургского метрополитена» и главный борец с коронавирусом
Директор Центра имени Алмазова, руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин были избраны почетными гражданами Санкт-Петербурга на закрытом заседании ЗакСа 20 мая.
Два других претендента — поэт Илья Резник и народная артистка СССР Эдита Пьеха — не набрали достаточного для победы количества голосов парламентариев.
Как сообщил «Фонтанке» глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский, Евгений Шляхто получил 37 голосов, Владимир Гарюгин — 30, Илья Резник — 17, а Эдита Пьеха — 12. Пьеху выдвинули на звание почетного гражданина, но не избрали в 14-й раз.
Это первое голосование за почетных граждан за три года. В 2017 году по решению депутатов почетными гражданами Санкт-Петербурга стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.