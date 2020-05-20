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20.05.2020 15:37
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Почетными гражданами Петербурга стали начальник «Петербургского метрополитена» и главный борец с коронавирусом

Директор Центра имени Алмазова, руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин были избраны почетными гражданами Санкт-Петербурга на закрытом заседании ЗакСа 20 мая.

Два других претендента — поэт Илья Резник и народная артистка СССР Эдита Пьеха — не набрали достаточного для победы количества голосов парламентариев.

Как сообщил «Фонтанке» глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский, Евгений Шляхто получил 37 голосов, Владимир Гарюгин — 30, Илья Резник — 17, а Эдита Пьеха — 12. Пьеху выдвинули на звание почетного гражданина, но не избрали в 14-й раз.

Это первое голосование за почетных граждан за три года. В 2017 году по решению депутатов почетными гражданами Санкт-Петербурга стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

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Комментарии (13)

CET
На очереди Беглов? Тоже "борец" с коронавирусом. Хорошо умеет пользоваться защитными средствами.
260561611
ПОЗОРИЩЕ ДЛЯ ПИТЕРА! Гарюгин с 01 января повысил цены на проезд в метро на 25%. Сейчас наживается на продаже защитных масок. Новые станции открываются с задержкой. Составы давно устарели, но денег на новые, естественно, нет. Насчёт второго, а если бы не было коронавируса Шляхто избрали бы? Символ Петербурга Эдиту Пьеху прокатывают уже в 14 раз! Александр Сокуров не раз выдвигался на это звание, но так и не стал почетным гражданином. Так же, как не стали ими Борис Стругацкий и Александр Городницкий, Марк Тайманов. Зато такие, "почётные" как Матвиенко с Кириллом прошли с первого раза. При Путине всё продаётся: ордена, звания, должности. Если ты не этой колоде, тебе ничто не светит!
Лада Кошкина
Очень больно читать эту новость. Если кто и достоин- Эдита Пьеха! И давно! Как не стыдно! Чиновники, народ вас не простит! Стыд какой!
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