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    «Бросил в канаве, закидав ветками». «Душителю» Вороненко вменили ещё одно убийство в Петербурге

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    В Петербурге выросло число жертв, которые приписывают пожизненно осуждённому Дмитрию Вороненко. Серия его преступлений могла начаться в 2005 году — через полгода после условно-досрочного освобождения.

    Как сообщили в петербургском Следственном комитете, 15 мая первое управление по расследованию особо важных дел возбудило новое дело в отношении 52-летнего осуждённого. Ему вменяют расправу над женщиной в ноябре 2005 года.

    По версии следствия, тогда на проспекте Ветеранов нетрезвому Вороненко приглянулась 28-летняя жительница города. Познакомившись, он предложил совместную прогулку по Полежаевскому парку, после которой домой женщина не вернулась. Согласно материалам дела, «в ходе внезапно возникшего конфликта» мужчина напал на спутницу, задушил её же одеждой и бросил тело в канаву, закидав ветками. После убийца похитил телефон жертвы.

    Вороненко приговорили к пожизненному заключению за серию убийств и изнасилований. На тот момент доказать удалось четыре убийства: младшей было 11 лет, старшей — 20 лет. Эпизоды датировались 2006 и 2007 годами. При этом из открытых источников известно, что ранее Вороненко судили как насильника, он вышел на свободу весной 2005-го по УДО.

    В марте этого года «Фонтанке» стало известно, что осуждённый сознался в убийстве 12-летней девочки, совершённом в Кировском районе Петербурга в сентябре 2006 года.

    «В настоящее время установлено, что серийный преступник Вороненко совершил 6 убийств женщин. Характерным признаком совершенных им преступлений является удушение жертв предметами их одежды», — сообщили в СК.

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