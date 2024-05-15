«Бросил в канаве, закидав ветками». «Душителю» Вороненко вменили ещё одно убийство в Петербурге

В Петербурге выросло число жертв, которые приписывают пожизненно осуждённому Дмитрию Вороненко. Серия его преступлений могла начаться в 2005 году — через полгода после условно-досрочного освобождения.
Как сообщили в петербургском Следственном комитете, 15 мая первое управление по расследованию особо важных дел возбудило новое дело в отношении
По версии следствия, тогда на проспекте Ветеранов нетрезвому Вороненко приглянулась
Вороненко приговорили к пожизненному заключению за серию убийств и изнасилований. На тот момент доказать удалось четыре убийства: младшей было
В марте этого года «Фонтанке» стало известно, что осуждённый сознался в убийстве
«В настоящее время установлено, что серийный преступник Вороненко совершил