Путин: изменений в работе Генштаба не будет

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Генштабе и в структуре, которая занимается обеспечением боевой работы, изменений нет и не планируется. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с командующими военными округов, трансляцию в среду, 15 мая, проводила пресс-служба Кремля.
«Никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — сказал Путин.
Также президент отметил, что уже сложился блок боевой работы, который функционирует ритмично и действует успешно.
Кроме того, в ходе встречи Владимир Путин поблагодарил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу и объяснил, почему произошли изменения.
После инаугурации президента РФ Владимира Путина в правительстве России произошли кадровые перестановки. Так, Сергей Шойгу с поста министра обороны РФ, который он занимал с 2012 года, перешел в Совет безопасности РФ в должности секретаря.