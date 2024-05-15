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    Путин: изменений в работе Генштаба не будет

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    Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Генштабе и в структуре, которая занимается обеспечением боевой работы, изменений нет и не планируется. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с командующими военными округов, трансляцию в среду, 15 мая, проводила пресс-служба Кремля.

    «Никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — сказал Путин.

    Также президент отметил, что уже сложился блок боевой работы, который функционирует ритмично и действует успешно.

    Кроме того, в ходе встречи Владимир Путин поблагодарил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу и объяснил, почему произошли изменения.

    После инаугурации президента РФ Владимира Путина в правительстве России произошли кадровые перестановки. Так, Сергей Шойгу с поста министра обороны РФ, который он занимал с 2012 года, перешел в Совет безопасности РФ в должности секретаря.

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