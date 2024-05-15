В Петербурге суд оценил укус за попу, который лишил ребенка сна и вселил страх

Пушкинский районный суд рассмотрел иск прокурора к Татьяне Дементьевой, собака которой вцепилась в маленького Федю год назад в СНТ «Звездочка». Подробности 15 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Прокурор просил взыскать с Дементьевой компенсацию морального вреда, полученного мальчиком. Во время прогулки с мамой он стал жертвой нападения черного терьера Лоры, которая самостоятельно открыла ворота и выбежала на улицу. Лора цапнула Федю за левую ягодицу.



Долгое время ребенок не мог сидеть, плохо спал, испытывал дискомфорт при смене одежды. До сих пор Федор боится ходить мимо двора, в котором обитает Лора, а другой дороги к дому семьи просто нет. Истец оценил страдания четырехлетки в полмиллиона рублей.

