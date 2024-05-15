В Петербурге суд оценил укус за попу, который лишил ребенка сна и вселил страх

Пушкинский районный суд рассмотрел иск прокурора к Татьяне Дементьевой, собака которой вцепилась в маленького Федю год назад в СНТ «Звездочка». Подробности 15 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Прокурор просил взыскать с Дементьевой компенсацию морального вреда, полученного мальчиком. Во время прогулки с мамой он стал жертвой нападения черного терьера Лоры, которая самостоятельно открыла ворота и выбежала на улицу. Лора цапнула Федю за левую ягодицу.
Долгое время ребенок не мог сидеть, плохо спал, испытывал дискомфорт при смене одежды. До сих пор Федор боится ходить мимо двора, в котором обитает Лора, а другой дороги к дому семьи просто нет. Истец оценил страдания четырехлетки в полмиллиона рублей.
Владелица Лоры фактические обстоятельства не оспаривала, но отметила, что заявленная сумма слишком большая, укус тянет на 30 тысяч рублей максимум. Суд указал, что Татьяна Дементьева должна была следить за своим псом. Животное же выбежало на улицу без поводка и намордника. Нанесенный вред здоровью специалист оценил как легкий.
Суд взыскал с Дементьевой 150 000 рублей.