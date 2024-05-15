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    «Мы должны быть на шаг впереди»: вопросы развития ОПК обсудили в Кремле на встрече с президентом

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    Владимир Путин 15 мая провёл в Кремле совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На совещании присутствовали: новый министр обороны Андрей Белоусов (ранее — первый вице-премьер), секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу (ранее — министр обороны), заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Минпромторга Антон Алиханов, первый зампред правительства Денис Мантуров и помощник президента Алексей Дюмин (ранее — губернатор Тульской области).

    «Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооруженных сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции», — заявил президент. При этом он отметил важность диверсификации предприятий ОПК: «Мы должны быть в любой момент готовы к тому, что эти предприятия перейдут к выпуску гражданской продукции».

    «Планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже в связи с проведением СВО. И важно сделать это при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдении макроэкономических принципов: без перекосов в экономике и в промышленности».

    «Мы должны сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для достижения задач с умом, рачительно: средства, а они немалые, должны быть использованы самым эффективным образом. У военных должно быть все необходимое».

    «Для решения этих задач произведены известные кадровые изменения, и они не должны быть формальными», — сказал президент и объяснил, какими задачами предстоит заниматься собравшимся:

    — Сергей Шойгу знает потребности Вооруженных сил и с позиции секретаря Совета безопасности будет заниматься работой в рамках Комиссии ВПК, вести работу с нашими инопартнерами по выполнению наших контрактных обязательств по поставкам вооружения партнерам в зарубежные страны;

    — на должность первого заместителя председателя правительства назначен Мантуров Денис Валентинович, который занимается промышленностью;

    — с поста вице-премьера ушел нынешний министр обороны (Андрей Белоусов), теперь он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь — экономику;

    — новый министр промышленного развития, промышленности работал в Министерстве промышленности раньше, и теперь понимает, что и как на территориях делается и что нужно для того, чтобы работа шла еще более успешно;

    — Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании «Ростех».

    «Про Дмитрия Анатольевича я говорить не буду — он в силу своего должностного положения сегодня занимается всей работой, о которой только что было сказано выше», — завершил Владимир Путин.

    Также он высказал мнение, что «чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Кто быстрее осваивает новейшие средства вооруженной борьбы, тот и побеждает. Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении».

    Ранее сегодня Владимир Путин также провел встречу с командующими войсками военных округов.

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