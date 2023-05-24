Певица Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова избраны почетными гражданами Петербурга

Заксобрание Петербурга на закрытом заседании 24 мая избрало почетными гражданами города народную артистку СССР певицу Эдиту Пьеху и блокадную учительницу, заслуженного ленинградского педагога Надежду Строгонову. Об этом «Фонтанке» после заседания рассказал депутат Борис Вишневский.
Кроме них на звание почетного гражданина претендовали:
— заслуженный инженер России, конструктор подводных лодок, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания Юрий Кормилицин;
— доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, Русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга Михаил Спиридонов.
Эдиту Пьеху в 2023 году выдвинули на звание почетного гражданина Петербурга в 15-й раз.
Ранее парламент города установил, что в одном созыве депутаты могут избирать почетными гражданами не более 10 человек, при этом ограничение на количество избираемых в одном году было снято. В 2023 году депутаты решили, что изберут не более 2 человек.