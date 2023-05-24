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    Певица Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова избраны почетными гражданами Петербурга

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    Заксобрание Петербурга на закрытом заседании 24 мая избрало почетными гражданами города народную артистку СССР певицу Эдиту Пьеху и блокадную учительницу, заслуженного ленинградского педагога Надежду Строгонову. Об этом «Фонтанке» после заседания рассказал депутат Борис Вишневский.

    Кроме них на звание почетного гражданина претендовали:

    — заслуженный инженер России, конструктор подводных лодок, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания Юрий Кормилицин;

    — доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, Русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга Михаил Спиридонов.

    Эдиту Пьеху в 2023 году выдвинули на звание почетного гражданина Петербурга в 15-й раз.

    Ранее парламент города установил, что в одном созыве депутаты могут избирать почетными гражданами не более 10 человек, при этом ограничение на количество избираемых в одном году было снято. В 2023 году депутаты решили, что изберут не более 2 человек.

    Почетные граждане Петербурга
    ЛАЙК32
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 30

    Гость24 Мая 2023 в 13:57
    В сентябре будет 103
    +1−0
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