В Петербурге изберут не более двух почетных граждан в 2023 году

Заксобрание Петербурга на закрытом заседании 19 апреля приняло решение избрать в 2023 году не более двух почетных граждан города, рассказал во время брифинга спикер парламента Александр Бельский.



«Мы определились, будем ли мы в этом году выбирать почетных граждан. Определились — не более двух», — сообщил Бельский.



На это звание претендуют четыре человека: народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха, блокадная учительница, заслуженный ленинградский педагог Надежда Строгонова, заслуженный инженер России, конструктор подводных лодок, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания Юрий Кормилицин и доктор геолого-минералогических наук, член городского союза ученых, Русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга Михаил Спиридонов.

