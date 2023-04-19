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    В Петербурге изберут не более двух почетных граждан в 2023 году

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    16 комментариев

    Заксобрание Петербурга на закрытом заседании 19 апреля приняло решение избрать в 2023 году не более двух почетных граждан города, рассказал во время брифинга спикер парламента Александр Бельский.

    «Мы определились, будем ли мы в этом году выбирать почетных граждан. Определились — не более двух», — сообщил Бельский.

    На это звание претендуют четыре человека: народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха, блокадная учительница, заслуженный ленинградский педагог Надежда Строгонова, заслуженный инженер России, конструктор подводных лодок, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания Юрий Кормилицин и доктор геолого-минералогических наук, член городского союза ученых, Русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга Михаил Спиридонов.

    Пятым кандидатом был блокадник Валерий Селиванов, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни». Однако он ушел из жизни. Как пояснил Бельский, звание почетного гражданина Петербурга может присуждаться только живым людям.

    Эдиту Пьеху выдвигают на звание почетного гражданина в 15-ый раз.

    В прошлом году парламент снял ограничение на количество избираемых в одном году почетных граждан, но ограничил общее количество избранных в течение одного созыва, который длится 5 лет, — не более 10 человек.

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    Комментарии 16

    Гость19 Апр 2023 в 15:02
    Пригожин и Милонов.
    +0−0
    Гость19 Апр 2023 в 14:12
    на больше финансов нет?
    +0−0
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