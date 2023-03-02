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    Стали известны кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга

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    В 2023 году на звание почетного гражданина города выдвинули пять кандидатов. Их список 2 марта опубликовал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

    На звание претендуют:

    • народная артистка СССР Эдита Пьеха;
    • блокадная учительница и заслуженный педагог Надежда Строгонова;
    • заслуженный инженер России, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания Юрий Кормилицин;
    • блокадник, педагог, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов;
    • доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга Михаил Спиридонов.

    Эдиту Пьеху выдвигают на это звание в 15-й раз.

    В 2022 году Законодательное собрание поменяло правило избрания почетных граждан. Ограничение на количество присваиваемых в одном году званий снято, но за весь созыв (он длится пять лет) депутаты могут присвоить это звание не более чем 10 людям.

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    Законодательное собраниеПочетные гражданеЭдита Пьеха
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