Стали известны кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга

В 2023 году на звание почетного гражданина города выдвинули пять кандидатов. Их список 2 марта опубликовал в своем телеграм-канале спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.
На звание претендуют:
- народная артистка СССР Эдита Пьеха;
- блокадная учительница и заслуженный педагог Надежда Строгонова;
- заслуженный инженер России, старшина Санкт-Петербургского Морского собрания Юрий Кормилицин;
- блокадник, педагог, создатель военно-патриотической игры «Зарница» и мемориального комплекса «Цветок жизни» Валерий Селиванов;
- доктор геолого-минералогических наук, член городского Союза ученых, русского географического общества и Ассоциации полярников Петербурга Михаил Спиридонов.
Эдиту Пьеху выдвигают на это звание в 15-й раз.
В 2022 году Законодательное собрание поменяло правило избрания почетных граждан. Ограничение на количество присваиваемых в одном году званий снято, но за весь созыв (он длится пять лет) депутаты могут присвоить это звание не более чем 10 людям.