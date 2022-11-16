В Петербурге меняют закон о звании почетного гражданина

Один созыв Законодательного собрания сможет не более десяти раз присваивать звания почетного гражданина Петербурга. С такой инициативой выступили главы всех шести фракций парламента, и на заседании 16 ноября законопроект единогласно был поддержан депутатами в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Решение о количестве званий, которое может быть присвоено в конкретном году, будет приниматься постановлением ЗакСа. За весь период работы одного созыва парламента города (он составляет пять лет) может быть присвоено не более десяти званий почетного гражданина Петербурга.

