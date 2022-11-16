В Петербурге меняют закон о звании почетного гражданина

Один созыв Законодательного собрания сможет не более десяти раз присваивать звания почетного гражданина Петербурга. С такой инициативой выступили главы всех шести фракций парламента, и на заседании 16 ноября законопроект единогласно был поддержан депутатами в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Решение о количестве званий, которое может быть присвоено в конкретном году, будет приниматься постановлением ЗакСа. За весь период работы одного созыва парламента города (он составляет пять лет) может быть присвоено не более десяти званий почетного гражданина Петербурга.
Также законопроект прописывает, что на рассмотрение парламента могут вноситься только те кандидатуры, которые были представлены к присвоению звания субъектами права обращения, перечисленными в законе «О звании Почетный гражданин Санкт-Петербурга». «Возник этот законопроект после награждения этого года званием почетного гражданина, когда выяснилось, что в действующем законе существует коллизия», — рассказал один из авторов законопроекта, глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Он пояснил: на голосование могут вноситься кандидатуры, которые выдвинуты ненадлежащим субъектом. Поэтому было решено прямо прописать этот момент в законе.
Второе изменение, добавил депутат, позволит сделать более гибким порядок получения этого звания. Сейчас ежегодно парламент может присуждать его максимально двум людям. Шишлов привел пример, что бывают ситуации, когда достойных кандидатов в конкретном году больше двух. При этом он подчеркнул, что «не нужно девальвировать это звание», поэтому число человек, которым один созыв может присвоить его, также ограничено.