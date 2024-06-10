В Петербурге пассажир бил бутылки об голову водителя автобуса

По предварительным данным, скандал учинили на маршруте №172 накануне около семи часов вечера. Как позже рассказал полицейским водитель — 38-летний уроженец Дагестана, порядок в салоне нарушали трое. Когда автобус проезжал перекрёсток Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта, контролёр попросил оплатить проезд, один из компании воспротивился, приятели поддержали.

Полиция ищет троих пассажиров после драки в автобусе в Приморском районе Петербурга. Бутылками били окно и водителя, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня.

По словам водителя, он потребовал покинуть салон, а в ответ получил бутылками по голове. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, разбушевавшийся безбилетник также разбил стекло.

Пострадавший водитель за медицинской помощью не обращался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.