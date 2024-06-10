Самолет из Петербурга не долетел до Пхукета из-за грозы и сел в Бангкоке. Новый рейс — не скоро

Пассажиры рейса Петербург — Пхукет не смогли долететь до пункта назначения. Их борт приземлился в Бангкоке 10 июня из-за нелетной погоды, однако туристы до сих пор не знают, когда смогут улететь на отдых.
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел на Пхукет из Петербурга около десяти вечера накануне. Как рассказала «Фонтанке» пассажирка самолета, борт так и не сел на Пхукете — его вернули в Бангкок из-за грозы. По словам девушки, около двух часов пассажиры сидели в самолете, после чего их выпустили и отвезли в аэропорт.
«Сейчас никто не знает, что с нами делать. Нас не выпускают, багаж не отдают, паспорта хотят собрать до завтрашнего дня и завтра дать новый самолет, чтобы нас доставить в тот город, в который мы должны были лететь. Мы тут все вместе в отстойнике с капитанами корабля, со стюардессами и с целым огромным самолетом», — поделилась пассажирка.
«Фонтанка» обратилась в «Аэрофлот» за комментарием. Там подтвердили случившееся и уточнили, что перелет рейса из Бангкока на Пхукет задерживается из-за необходимости обеспечения отдыха экипажа «в целях непревышения норматива допустимого рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов».
«На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания», — добавили в авиакомпании.
Как в интервью ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, по предварительной информации, вылет на Пхукет назначен ориентировочно на пять часов вечера (13:00 мск) 11 июня.