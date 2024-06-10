Самолет из Петербурга не долетел до Пхукета из-за грозы и сел в Бангкоке. Новый рейс — не скоро

Пассажиры рейса Петербург — Пхукет не смогли долететь до пункта назначения. Их борт приземлился в Бангкоке 10 июня из-за нелетной погоды, однако туристы до сих пор не знают, когда смогут улететь на отдых.



Рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел на Пхукет из Петербурга около десяти вечера накануне. Как рассказала «Фонтанке» пассажирка самолета, борт так и не сел на Пхукете — его вернули в Бангкок из-за грозы. По словам девушки, около двух часов пассажиры сидели в самолете, после чего их выпустили и отвезли в аэропорт.

