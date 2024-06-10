Дом из рождественской комедии «Один дома» нашел покупателя при цене 5,25 млн долларов

Дом, где разворачивались события рождественской комедии «Один дома» в Уиннетке (Иллинойс), продают. Особняк в пригороде Чикаго был выставлен на продажу всего неделю назад, и за это время уже успел обрести нового владельца, такие данные приводит сайт Realtor.com.

Сумма сделки пока не разглашается, однако известно, что изначально дом был выставлен за 5,25 млн долларов. Его площадь составляет 848 кв. м, в нем пять спален и шесть ванных комнат.

Стоит отметить, что с момента съемок фильма в 1990 году особняк претерпел значительные изменения. В 2018 году его реконструировали, добавив кухню, вторую гостиную, крытую баскетбольную площадку и даже домашний кинотеатр.