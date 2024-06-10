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    Дом из рождественской комедии «Один дома» нашел покупателя при цене 5,25 млн долларов

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    Дом, где разворачивались события рождественской комедии «Один дома» в Уиннетке (Иллинойс), продают. Особняк в пригороде Чикаго был выставлен на продажу всего неделю назад, и за это время уже успел обрести нового владельца, такие данные приводит сайт Realtor.com.

    Фото: скриншот с сайта realtor.com
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    Сумма сделки пока не разглашается, однако известно, что изначально дом был выставлен за 5,25 млн долларов. Его площадь составляет 848 кв. м, в нем пять спален и шесть ванных комнат.

    Стоит отметить, что с момента съемок фильма в 1990 году особняк претерпел значительные изменения. В 2018 году его реконструировали, добавив кухню, вторую гостиную, крытую баскетбольную площадку и даже домашний кинотеатр.

    Это уже вторая продажа дома после выхода «Один дома». В 2012 году его купили за 1,58 млн долларов, хотя на продажу его выставляли за 2,4 млн.

    Ранее красный джемпер принцессы Дианы с овечками ушел с молотка за 1 млн 143 тысячи долларов. Джемпер выпускали плоть до 1994 года, а в 2020 году Warm & Wonderful возобновила продажу этой модели.

    Фото: скриншот с сайта realtor.com

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