Красный джемпер принцессы Дианы с овечками продан за рекордные 1,14 миллиона долларов

Красный джемпер принцессы Дианы с овечками ушел с молотка за 1 млн 143 тысячи долларов. Об этом 15 сентября сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Торги открылись 31 августа, и до последних минут аукциона максимальная ставка была 200 тысяч долларов. Сами организаторы оценили лот в 50–80 тысяч долларов. Однако в последний момент покупатель, чье имя не раскрывается, выкупил джемпер за более крупную сумму.

Впервые принцесса Диана появилась в овечках в 1981 году со своим будущим мужем принцем Уэльским Чарльзом, который сейчас является королем Соединенного Королевства, на матче по поло.