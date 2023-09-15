Красный джемпер принцессы Дианы с овечками продан за рекордные 1,14 миллиона долларов

Красный джемпер принцессы Дианы с овечками ушел с молотка за 1 млн 143 тысячи долларов. Об этом 15 сентября сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Торги открылись 31 августа, и до последних минут аукциона максимальная ставка была 200 тысяч долларов. Сами организаторы оценили лот в 50–80 тысяч долларов. Однако в последний момент покупатель, чье имя не раскрывается, выкупил джемпер за более крупную сумму.
Впервые принцесса Диана появилась в овечках в 1981 году со своим будущим мужем принцем Уэльским Чарльзом, который сейчас является королем Соединенного Королевства, на матче по поло.
Это трикотажный джемпер красного цвета, на котором среди множества белых овечек есть одна черная. Джемпер пошила фирма Warm & Wonderful. И после того, как в прессе появился снимок принцессы Дианы в нем, компания получила множество заказов на пошив этого изделия. Джемпер выпускали плоть до 1994 года. В 2020 году Warm & Wonderful возобновила продажу этой модели.
Первый экземпляр джемпера порвался во время матча, тогда принцесса Диана попросила заменить его. Так и было сделано. Лишь в марте 2023 года в одной из коробок на чердаке фирмы был найден тот самый первый джемпер принцессы Дианы.