«У меня есть фотография». Глава Башкирии отругал руководителя района, который пил алкоголь на Сабантуе

Глава Башкортостана Радий Хабиров пригрозил руководителю районной администрации увольнением за спиртное на безалкогольном Сабантуе. Об этом сообщает «РБК Уфа» в понедельник, 10 июня.
Поводом стала фотография с праздника. На ней, по словам Хабирова, глава администрации Бакалинского района Олег Ефимов выпивает вместе с гостями.
«У меня [есть] фотография, как в Бакалинском районе руководитель выпивает в юрте гостевой. Так нельзя делать. Вы людей не обманывайте. И передайте ему: еще раз такое будет, он будет искать другую работу вне пределов нашей республики», — заявил Хабиров.
По данным издания, в республике запрещена торговля алкоголем по некоторым праздникам, к которым относятся последние звонки в школах, День знаний, День молодежи и Сабантуй.
Глава региона предупредил, что правило безалкогольного Сабантуя распространяется в первую очередь на чиновников. Он также добавил, что прошли времена, когда «нажирались на сабантуях и под кустами валялись».