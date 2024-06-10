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    «У меня есть фотография». Глава Башкирии отругал руководителя района, который пил алкоголь на Сабантуе

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    Глава Башкортостана Радий Хабиров пригрозил руководителю районной администрации увольнением за спиртное на безалкогольном Сабантуе. Об этом сообщает «РБК Уфа» в понедельник, 10 июня.

    Поводом стала фотография с праздника. На ней, по словам Хабирова, глава администрации Бакалинского района Олег Ефимов выпивает вместе с гостями.

    «У меня [есть] фотография, как в Бакалинском районе руководитель выпивает в юрте гостевой. Так нельзя делать. Вы людей не обманывайте. И передайте ему: еще раз такое будет, он будет искать другую работу вне пределов нашей республики», — заявил Хабиров.

    По данным издания, в республике запрещена торговля алкоголем по некоторым праздникам, к которым относятся последние звонки в школах, День знаний, День молодежи и Сабантуй.

    Глава региона предупредил, что правило безалкогольного Сабантуя распространяется в первую очередь на чиновников. Он также добавил, что прошли времена, когда «нажирались на сабантуях и под кустами валялись».

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